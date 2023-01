Neuer BH-Stellvertreter: „Transparenz ist wichtig“

Bezirkshauptmann Andreas Strobl hat seit Dezember einen neuen Stellvertreter: Thomas Heider folgt Thomas Krenhuber nach, der auf eigenen Wunsch ins Land NÖ gewechselt ist. Für den 39-jährigen Mödlinger, der demnächst mit seiner Familie nach Baden übersiedelt, ist das Weinviertel kein unbekanntes Terrain, im Gegenteil: Das letzte dreiviertel Jahr war er Bezirkshauptmann-Stellvertreter in Hollabrunn.

Davor war der Jurist bereits auf den Bezirkshauptmannschaften Mistelbach und Gänserndorf tätig. „Ich bin schon mehr Weinviertler als Industrieviertler“, meint er im NÖN-Gespräch augenzwinkernd.

Während seiner Assistenzstelle für Strafrecht an der Universität Wien reifte in ihm der Wunsch, in der Praxis tätig zu sein. „Man hat viel mit Menschen zu tun und mir gefällt die Rolle, objektiv entscheiden zu können“, erklärt Heider. Wobei ihm Transparenz ganz wichtig ist. Kommunikation mit den Bürgern, um ihnen auch in negativen Angelegenheiten Entscheidungen zu erörtern, hält er für essenziell.

„Wir müssen den Bürgern verständlich erklären, was unsere Aufgabe ist, was wir machen und warum wir was machen“, ist der neue Stellvertreter überzeugt, denn: „Wir sitzen nicht in einem Elfenbeinturm, wir sind auch Teil der Gesellschaft.“ Die Bürger müssten vertrauen können, dass Gesetze so vollzogen werden, wie sie beschlossen wurden.

Den Dienstort Korneuburg sieht Heider durchaus als Herausforderung. „Es ist ein Bezirk, wo die Bürger viele Fragen stellen und wo man viel lernen kann“, weiß er und ergänzt: „Langweile mag ich nicht.“ Aus diesem Grund leitet der bald zweifache Familienvater – das zweite Kind soll im Mai auf die Welt kommen – auch Verkehrsrechtsseminare im Landhaus St. Pölten und ist Mitglied der Projektgruppe Digitalisierung. „Dieses Thema ist mir sehr wichtig“, betont er.

