ÖVP: „Nicht den Tag nach der Wahl vergessen“

Die Bezirks-ÖVP ist mit einer klaren Ansage in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 29. Jänner gestartet: „Während andere einen Wahlkampf mit Anzeigen und Anpatzen führen, werden wir anpacken und mit Argumenten überzeugen – und zwar im persönlichen Gespräch mit allen Landsleuten im Bezirk Korneuburg“, betont ÖVP-Bezirksspitzenkandidat Landtagsabgeordneter Christian Gepp.

Man wolle im Bezirk wichtige Projekte weiterführen und neue anstoßen, so die Devise. Als Schwerpunktthemen nennt Gepp den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, die Erweiterung der Energie-Unabhängigkeit und die Stärkung des Gesundheits- und Pflegesektors. „Damit wollen wir unsere Region noch lebenswerter machen und unsere Heimat weiterentwickeln“, sagt Gepp und ergänzt: „Dafür ist auch die gelebte Partnerschaft zwischen Land, Region und Gemeinden so wesentlich!“

Dieses Miteinander hat sich die ÖVP auch als Wahlziel auf die Fahnen geheftet. „Das Miteinander soll auch mit den anderen politischen Parteien nach dem Wahlkampf so schnell wie möglich wieder weitergehen“, hofft der Landtagsabgeordnete, denn auch im Bezirk Korneuburg würde man von vielen gemeinsamen Beschlüssen über die Parteigrenzen hinweg profitieren.

Aus diesem Grund appellieren die ÖVP-Kandidaten Christian Gepp, Andrea Völkl und Lorenz Mayr unisono in Richtung der Mitbewerber: „Vergessen wir nicht auf den Tag nach der Wahl, an dem wir wieder für unser Land zusammenarbeiten müssen. Zerstören wir jetzt kein Porzellan, dass wir nach der Wahl nicht wieder kitten können.“

Die ÖVP würde jedenfalls einen fairen Wahlkampf führen, versprechen die Kandidaten. Man werde in diesem Wahlkampf offen auf die Landsleute zugehen – etwa bei Verteilaktionen auf öffentlichen Plätzen oder aber auch beim klassischen Hausbesuch, kündigt Gepp an. „Ausgestattet mit einer Menge an Argumenten und Visionen für unsere Heimat werden wir versuchen, im persönlichen Gespräch zu überzeugen“, so der Abgeordnete.

