Olympische Spiele: Flachländer träumt von Medaille

Knapp 7.500 Kilometer Luft linie trennen die Millionen metropole Peking, Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2022, vom beschaulichen Großrußbach. Dennoch wird in der Marktgemeinde ab nächster Woche intensiv nach Fernost geschaut und fest die Daumen gedrückt, da ein Großruß bacher im Snow boardcross um Gold, Silber und Bronze fährt. Die Rede ist vom 30-jährigen Lukas Pachner, der aufgrund seiner starken Leistungen in der bisherigen Saison das Olympia-Ticket löste.

Am Dienstag hob er in Richtung chinesische Hauptstadt ab. Davor nahm er sich aber noch ausführlich Zeit, um mit der NÖN zu sprechen, und zwar …

… über die stressige letzte Woche

„Am Montag hatten wir die Einkleidung und am Mittwoch waren wir beim Bundespräsidenten. Das hat mir extrem getaut, auch weil ich beim letzten Mal nicht dabei sein konnte. Ansonsten war ich aber nur in meinem Hotelzimmer, weil ich so wenig Kontakt wie möglich haben wollte wegen Corona. Denn sollte jetzt jemand positiv sein, dann waren, überspitzt formuliert, die letzten vier Jahre für die Fische.“

… über die Generalprobe in Italien

„Das Ergebnis war jetzt nicht berauschend (Anm.: Pachner wurde 25. in Cortina d’Ampezzo). Natürlich war es wichtig in Hinblick auf den Gesamt-Weltcup, aber ich bin nicht mit dem letzten Risiko gefahren, das hebe ich mir für Olympia auf. Aber wenn ich es mir aussuchen hätte können, wäre ich lieber nicht gefahren.“

… über das leidige Thema Corona

„Natürlich kann man es nicht komplett ausblenden, aber zu sehr darüber nachdenken sollte man auch nicht. Ich denke, die Anreise wird noch kritisch, dann sind wir eh in der ‚Bubble‘ vor Ort, da sollte nicht mehr viel passieren. Aber ja, hin und wieder ertappe ich mich auch, dass ich ein bisschen paranoid werde (lacht).“

…über das olympische Flair

„Ich werde bei der Eröffnungsfeier fix dabei sein, das will ich mir unbedingt geben und wer weiß, ob ich in vier Jahren dann noch dabei bin. Danach sind wir direkt in unserem Skigebiet im Hotel. Dort werden wir auch Kontakt zu anderen Athleten haben, da sollte schon ein wenig olympisches Flair vorhanden sein.“

… über das heikle Thema Ernährung

„Beim Testevent im November haben wir uns von Reis, Nudeln und Pommes ernährt, jetzt sind Gott sei Dank auch europäische Köche vor Ort. Weil die Verpflegung war damals eine Frechheit, wir wurden sogar gewarnt, Fleisch zu essen, weil uns niemand garantieren konnte, was da drinnen ist.“

…über seine sportlichen Ziele

„Als ich beim Testevent die Strecke im ‚Secret Garten‘ (Anm.: Geheimnisvoller Garten, so lautet der Name des Ressorts) gesehen habe, war ich happy, weil sie meinem Fahrstil in die Karten spielt. Zudem bin ich körperlich topfit. Wenn ich meine Leistung bringe und ein wenig Rennglück habe, ist alles möglich.“

… über die strengen Chinesen

„Eine strengere Blase als jetzt in Peking wird es nirgendwo auf der Welt geben. Die österreichischen Lockdowns sind im Vergleich ein Kindergeburtstag. Auch wird es nicht einfach sein, mit Freunden und Familie zu kommunizieren. Wer weiß außerdem, wer da aller mithört (lacht).“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren