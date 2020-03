Die ersten bestätigten Fälle von Erkrankungen durch Coronaviren in Niederösterreich wurden vergangenen Samstag aus der Marktgemeinde Harmannsdorf gemeldet. Es handelt sich dabei um ein Paar aus Würnitz. Die Frau befindet sich in Spitalsbehandlung. Ihr Mann, der nur leichte Symptome gezeigt hatte, wurde in häuslicher Quarantäne belassen.

Leben in den Gemeinden ging seinen gewohnten Gang

Angesteckt hatte sich das Paar bei Wiener Freunden, bei denen die Krankheit auch bereits ausgebrochen ist. Im Umfeld gab es in Würnitz zwei weitere Verdachtsfälle, die aber nicht bestätigt wurden. Die erkrankte Frau hatte allerdings in der Vienna International School einen Vortrag gehalten. Zur Sicherheit wurde die Schule für zwei Tage gesperrt.

In Harmannsdorf und besonders in Würnitz ging das Leben seinen gewohnten Gang, es gab keine Sperren von Schulen oder Kindergärten.

Für sämtliche Maßnahmen verweist die Gemeinde auf die Bezirkshauptmannschaft, wie auch der stellvertretende ÖVP-Bürgermeister von Harmannsdorf, Alexander Raicher, bestätigt: „Aufgrund einer einfacheren nationalen Koordinierung sind die Gemeinden derzeit noch aus jeglichen Entscheidungen und Maßnahmen ausgeschlossen.“ Für sämtliche behördlichen Anordnungen ist laut Bezirkshauptmannschaft die Landessanitätsdirektion zuständig.

Bei der Vorbeugung vor Erkrankungen können Ärzte helfen. „Corona ist zwar in aller Munde, aber es gibt auch die echte Grippe“, erinnert der frühere Stadtarzt von Korneuburg, Ewald Priessnitz. Da die Ansteckung nur durch direkten Kontakt erfolgt, mahnt der Mediziner zu gutem Benehmen: „Beim Husten und Niesen die Hand vorhalten!“

Wichtig ist für Priessnitz absolute Hygiene, „also gründliches Händewaschen mit Seife und desinfizieren“.