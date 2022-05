Pandemie hat die Preise für Grundstücke befeuert

Werbung

Wer im Wiener Speckgürtel ein Baugrundstück kaufen will, braucht eine gut gefüllte Brieftasche. Die Preise in den Gemeinden nahe Wien erleben seit Jahren einen Höhenflug, ein Ende ist nicht abzusehen. Laut dem Wirtschaftsmagazin „Gewinn“, das die aktuellen Grundstückspreise in ganz Österreich erhoben hat, ist Gerasdorf mit Preisen bis zu 800 Euro pro Quadratmeter das teuerste Pflaster im Bezirk. Dahinter folgen Korneuburg, Bisamberg und Langenzersdorf mit bis zu 700 Euro. Am günstigsten kauft man Gründe in Großmugl, Stetteldorf und Rußbach.

Preise, die auch bezahlt werden

Den Gerasdorfer Bürgermeister Alexander Vojta überrascht die Spitzenposition nicht: „Das sind Preise, die auch bezahlt werden.“ In Gerasdorf und Oberlisse hätten sich die Preise in den letzten fünf Jahren „exakt verdoppelt“, führt er vor Augen, „und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht abzusehen“.

Die Preisexplosion stellt die Stadt vor Herausforderungen: Bauträger versuchen, das Optimum aus den Grundstücken herauszuholen, „zum Ärger der bestehenden Bewohner“, wie er betont.

Die Nachfrage nach Baugründen ist mittlerweile auch im nordöstlichen Bezirksteil groß. „Fast jede Woche fragt jemand nach Bauplätzen“, erzählt der Rußbacher Bürgermeister Hermann Pöschl. In seiner Gemeinde gingen die letzten Bauplätze mit Quadratmeterpreisen bis zu 88 Euro weg. Vor zehn Jahren konnte man noch Gründe um knapp über 50 Euro erwerben, erinnert sich Pöschl.

Viele wollen von Wien weg

„Die Corona-Pandemie hat die Preise nochmals befeuert“, erklärt Martina Grössing von Grössing Immobilien KG aus Korneuburg. Durch die verstärkte Nachfrage und das geringe Angebot steigen die Preise. „Sehr viele wollen von Wien weg“, weiß die Expertin von ihren Kunden. Die Verkehrsanbindung sei ein wichtiges Thema, aufgrund der Preisentwicklung würden aber immer mehr Abstriche gemacht. „Die gestiegene Nachfrage geht bis Ernstbrunn und weiter“, berichtet Grössing. Noch würde es aber das eine oder andere günstige Fleckchen geben, „in kleinen Orten ohne Infrastruktur“.

Von Grundstückspreisen bis zu 900 Euro in Bisamberg, weiß Alexandra Frantz von Frantz Immobilien, „in guten Lagen“, wie sie hinzufügt. Der Zenit sei noch nicht erreicht. Familien tendieren immer mehr zu Doppel- oder Mehrfamilienhäusern. „Alleine kann man sich diese Preise nicht mehr leisten“, ist ihr klar. Mittlerweile würden Bauträger den Markt regieren: „Sie schnappen sich die Grundstücke, die am Markt sind.“

Irgendwann platzt Blase

