Partybus knackt heuer Fahrten-Rekord

Seit 19 Jahren gibt es das Projekt Jugendshuttlebus, heuer feiert man die Eröffnung der siebenten Buslinie, die von nun an die Gemeinden Hausleiten und Rußbach befährt. Ursprünglich von Jugendlichen der Gemeinde Harmannsdorf-Rückersdorf im Jahr 2004 ersonnen, hat sich das Projekt mittlerweile zum erfolgreichsten und auch langlebigsten seiner Art entwickelt. Es nimmt mittlerweile eine Vorreiterrolle für ganz Niederösterreich ein. Grundidee ist damals wie heute, Jugendliche sicher zu Veranstaltungen zu befördern und von diesen wieder zurückzubringen.

Nach zweijähriger Corona- Pause und einem gekürzten Repertoire an Veranstaltungen 2022 steht der diesjährigen Festl-Saison nichts mehr im Weg. Neben den Neueinsteigern von Linie 7 sind wieder alle Gemeinden der Vorjahre mit an Bord. Der Startschuss fiel mit der Leitzersdorfer Waschbergparty am 22. April. Hinter den Kulissen wurde jedoch bereits seit Jänner fleißig geplant. Besonders wichtig war die Absprache mit den Busunternehmen Zuklin Bus, Gansberger Reisen und Cepera. Die einzelnen Linien entschieden wiederum selbst, welche Feste sie ansteuern wollen.

Bus fährt heuer 20 Veranstaltungen an

Von April bis Oktober sind die Jugendshuttlebusse zu insgesamt 20 Terminen unterwegs. Das macht in Summe 105 Fahrten – ein Meilenstein, so Projektleiter Günther Hirsch, denn durch Linie 7 gelang es erstmals, die 100er-Marke zu knacken.

„Zwar müssen die Gemeinden das Projekt stützen, doch die treibende Kraft kommt immer von den Jugendlichen selbst. So war es bei Linie 7, bei der die Jugend an uns herangetreten ist, und so war es auch bei den vorherigen Linien. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich dieses Prinzip bewährt hat“, sagt Hirsch.

Fast der gesamte Bezirk ist erschlossen

Die Gründung einer neuen Linie bringt für das Team jedoch auch einen großen Aufwand mit sich. Das gemeinnützige Projekt ist vor allem im Rahmen seiner neuesten Erweiterung ausgelastet. In naher Zukunft besteht vorerst kein Grund zur weiteren Expansion, der Bezirk Korneuburg sei ohnehin bis auf die Gemeinden Gerasdorf und Stetteldorf vollkommen erschlossen, erzählt Hirsch im NÖN-Gespräch.

Zum administrativen Aufwand gesellt sich noch die Frage der Finanzierung. Diese setzt sich aus Förderungen des Landes NÖ, Beiträgen der Gemeinden sowie dem Fahrpreis für Gäste und Zahlungen der Veranstalter zusammen. Es gelang, den Fahrtpreis für die Jugendlichen bei vier Euro zu halten. Infos und Fahrpläne findet man auf jugendshuttlebus.at und auf der Facebook-Seite des Jugendshuttlebus-Teams.

Vorbild für ganz Niederösterreich

