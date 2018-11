Wie handhaben die Schulen im Bezirk den Umgang mit Social-Media-Diensten? Statt WhatsApp, Facebook oder Instagram soll auf offizielle schulische Kommunikationssoftware zurückgegriffen werden, fordert der Landesschulrat in einem Erlass.

„Wir setzen die digitale Grundausbildung integrativ in möglichst vielen Gegenständen ein“, erzählt Claudia Reinsperger, Direktorin vom Gymnasium Stockerau. Social Media ist in allen ersten Klassen ein Thema, zur Aufklärung der Schüler werden auch Externe eingesetzt. Die Hausordnung wurde dahingehend geändert, dass am Vormittag kein Handy verwendet werden darf.

„Die Schüler reden wieder mehr miteinander“, sieht sie die positiven Seiten des Handyverbots. In den Oberstufenklassen „hat dann die Attraktivität des Handys meist abgenommen“, weiß Reinsperger. Das Interesse für das andere Geschlecht sei meist verantwortlich für den Sinneswandel.

Kürzlich hat der Landesschulrat den Informationserlass „Digitale Grundbildung und Einsatz von Social-Media-Software“ herausgegeben. Er empfiehlt Schulen und Schülern, in der Schul-Kommunikation auf Schulsoftware statt auf WhatsApp, Facebook oder Instagram zurückzugreifen. | Vasin Lee /Shutterstock.com

Safer Internet und Suchtprävention sind ein immer größer werdendes Problem bei den Schülern, erklärt Helene Fuchs-Moser, Direktorin der Polytechnischen Schule Korneuburg. Eine eigene Schul-Facebook-Gruppe soll den Schülern den richtigen Umgang mit Social Media lehren.

Die Verwendung von Whats-App hatte viele Vorteile, ist der Direktor der Neuen Mittelschule Ernstbrunn Felix Swoboda überzeugt. Nun müsse man sich auf eLearning-Systeme wie LMS und Moodle beschränken. „Mir tut es leid darum, aber wir müssen uns an die Vorgaben halten“, so Swoboda. Mit den Eltern darf auf freiwilliger Basis weiterhin via WhatsApp kommuniziert werden, „und das ist ja eigentlich auch das System, das wir alle täglich verwenden“, erinnert Swoboda. Nun warte man auf eine Kommunikationssoftware des Landesschulrates.

Ein Tag ohne Handy mit viel Tratschen

Hartwin Eichberger: „Wir nehmen denErlass zur Kenntnis.“ | Christian Novak

Einen eigenen Weg beschreitet man in Ernstbrunn bei der Handy-Verwendung: Vor drei Jahren wurde der Mittwoch zum „Tratsch-dich-gesund-Tag“ erklärt. Das Handy bleibt an diesem Tag abgedreht, an den an-dren Tagen dürfen die Schüler ihr Mobiltelefon nur in Freistunden einschalten.

„Wir nehmen den Erlass zur Kenntnis und implementieren das digitale Mitteilungsheft früher“, erläutert Direktor Hartwin Eichberger die Vorgangsweise an am Gymnasium Korneuburg. Zur Kommunikation mit den Schülern habe man LMS.at verwendet. Handys dürfen laut Hausordnung nicht eingesetzt werden. Ausnahmen gibt es laut Eichberger nur, wenn es für den Unterricht nötig ist; dies wird aber explizit erklärt.