PCR-Tests derzeit größtes Problem an Schulen

Das vierte Corona-Semester geht zu Ende, die Vorsichtsmaßnahmen gehören zum Alltag. Allerdings sind Masken und Tests eine Belastung für Schüler und Lehrkräfte.

Die aktuellen Verzögerungen bei der Auswertung der PCR-Tests haben zu einer vorübergehenden Umstellung des Testmodus geführt, erklärt Beate Rainer, Direktorin der Volksschule Harmannsdorf. Nun gibt es pro Woche einen PCR- und zwei Antigentests, vor dem Jahreswechsel war das Verhältnis genau umgekehrt.

Die Testungen sind notwendig, kosten aber wertvolle Unterrichtszeit.“

Cornelia Bacher-Boyer, Lehrervertreterin AHS Stockerau

An den Mund-Nasen-Schutz hätten sich die Schüler schon weitgehend gewöhnt, sagt Rainer. Allerdings macht man auch Maskenpausen und achtet auf gründliches Lüften. Da auch beim Turnen Maskenpflicht herrscht, achten die Lehrer darauf, möglichst oft im Freien zu turnen.

Das Lehrerpersonal muss allerdings eine FFP2-Maske tragen. „Wenn man im Unterricht viel reden muss, trocknet man unter der Maske stark aus“, erklärt Rainer. Deshalb ist es für die Lehrer wichtig, viel zu trinken. Auch wenn durch die Tests viel Zeit verloren geht, ist sie „froh, dass wir die Kinder in der Schule haben“. Der Unterricht gestalte sich einfacher als im Distance Learning und für die Eltern sei es eine Entlastung.

In den weiterführenden Schulen ist die Kritik an den Problemen mit den PCR-Tests das vorherrschende Thema. „Wir sind schon routiniert“, sagt etwa der Direktor des Gymnasium Korneuburg, Hartwin Eichberger, allerdings kostet das Testen mehrmals pro Woche Zeit und auch Nerven. Anstrengend wird es, wenn Testergebnisse fehlen, dann muss händisch bei über 750 Schülern nachkontrolliert und abgeglichen werden. „Wir sitzen ab sechs Uhr früh vor dem E-Mail-Postfach und warten auf die Ergebnisse“, so Eichberger.

Rund 1.000 Tests sind pro Durchgang im Gymnasium Stockerau vorzubereiten und zu administrieren. „Da sind Schulärzte, Sekretariat und viele Kollegen gefordert“, sagt Direktorin Claudia Reinsperger.

Organisatorischer Aufwand wegen Tests

Den hohen Testaufwand, der in großen Klassen bis zu einer Stunde betragen kann, sieht auch die Direktorin der HAK Korneuburg, Gerlinde Tatzber, als nervend an. Denn zusätzlich laufe im Hintergrund ein riesiger organisatorischer Aufwand, den die Lehrer bewältigen müssen. Bei fehlenden Tests müsse man dann auch noch kurzfristig reagieren können.

„Man ist im Blindflug unterwegs“, beschreibt der Direktor der Sport- und Kreativmittelschule, Reinhard Rössler, die Probleme mit den PCR-Test. Deshalb lässt er zur Zeit sogar täglich Antigentests durchführen.

Die vorgegebenen Bestimmungen werden strikt eingehalten, „die Schüler sind sehr diszipliniert“, lobt Eichberger. Beachtlich ist die Durchimpfung: In der Unterstufe liegt sie bei 58 Prozent, in der Oberstufe werden 90 Prozent erreicht.

Die Testungen sind notwendig, kosten aber wertvolle Unterrichtszeit, sagt Lehrervertreterin Cornelia Bacher-Boyer. Man müsse immer wieder sehr flexibel sein und sich auf ständig wechselnde Bedingungen einstellen. Die Lehrer spüren auch die Verantwortung als Bezugspersonen für die Schüler. „Vor allem die Klassenvorstände geraten hier manchmal an die Grenzen der Belastbarkeit, wenn es darum geht, Einzelne bei der Bewältigung ihrer Pro bleme zu unterstützen und mehr oder weniger Sozialarbeit zu leisten“, so Bacher-Boyer.

In der HAK Korneuburg gab es für alle Schüler, die krankheitsbedingt Schularbeiten versäumt haben, gesammelte Nachtermine. „Wir werden das Semester gut abschießen können“, sagt Direktorin Tatzber. Sollte es Lücken im Stoff geben, sind dann im Sommersemester Fördereinheiten denkbar.

Die massiven Einschränkungen hätten dazu geführt, „dass alle Corona-müde sind“. Schulveranstaltungen, Skikurse, Ausflüge, „das, woran man sich beim Maturatreffen erinnert“, so Tatzber, sind gestrichen. Sie hofft, dass zumindest vor den Sommerferien noch einiges nachgeholt werden kann.

Nach nun zwei Jahren mit Corona machen sich die Absagen aller Veranstaltungen bemerkbar. „Mit der Fortdauer der Einschränkungen werden die Schüler müde. Durch das Fehlen der Nebenaktivitäten wie Wandertage wird der Schulalltag grau“, so Rössler. Dies zeige sich daran, „dass den Schülern im Unterricht der Biss fehlt“. Die Lehrer müssten immer öfter auch die Rolle eines Psychologen für die Schüler übernehmen.

In den vier Corona-Semestern habe sich im Unterricht vieles geändert, sag der Schulsprecher des Gymnasiums Stockerau, Martin Benke. Die Qualität des Distance Learning habe deutlich zugenommen, die Unterlagen wurden mehr und besser. „Man ist jetzt schon vorbereitet“, so Benke, dessen Klasse gerade im Distance Learning war. Der Präsenzunterricht sei natürlich mit nichts zu vergleichen, die Maskenpflicht allerdings „nach wie vor eine Belastung für die Schüler“, sagt Benke.

