Pendler üben Kritik an Öffis

„Großartig – 5.39 Kurzzug, Schnellbahngarnitur – Stehplatz ab Hollabrunn bis Wien – Ja denkt da jemand mit???“ „Abenteuerreise mit ÖBB. Um 17.27 Uhr von Wien Mitte fährt ein Kurzzug statt der üblichen fünf Doppelstockwagen!“ Diese und viele weitere Kritiken findet man in der Facebook-Gruppe „Infos für ÖBB-Reisende zwischen Retz und Wien“.

Rund 27.000 Pendler verlassen laut einer WKÖ-Erhebung von 2017 den Bezirk Korneuburg. Dem stehen 3.154 verkaufte Klimatickets gegenüber. Immerhin neun Gemeinden im Bezirk haben einen eigenen Bahnhof, bei allen anderen sind Pendler auch noch auf Zubringerbusse angewiesen. „Mit billigen Tickets alleine ist es nicht getan“, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko zum Klimaticket. Er fordert auch einen konsequenten Ausbau des Angebots beim öffentlichen Verkehr.

Von Stockerau zur Tourismusschule nach Retz pendelt Alexander Lehner. Die Intervalle von einer Stunde bescheren ihm lange Wartezeiten. Schlimm wird es bei Fachprüfungen, die bis spätabends gehen, „da haben Schulkollegen schon am Bahnhof geschlafen“, berichtet er. Noch ärgerlicher wird es aber, wenn ein Zug auf der großteils eingleisigen Strecke eine Panne hat – dann sitzt Lehner fest. „Es ist nicht selten, dass ein Zug eingeht“, sagt er.

Mittlerweile fährt Lehner trotz der hohen Spritpreise mehrmals pro Woche mit dem Auto zur Schule, weil er nebenbei arbeitet „und sich das mit dem Zug nicht ausginge“, denn inklusive Wartezeit dauert die Anfahrt mit dem Zug bis zu eineinhalb Stunden pro Tag länger. Sein großer Wunsch; „Eine Intervallverdichtung!“

Pendler, allerdings mit dem Pkw, sind Johanna und Thomas Karasek aus Ernstbrunn. Beide müssen zu Arbeit nach Wien. „Wir sind nicht gut angeschlossen“, begründet Thomas Karasek den Verzicht aus den öffentlichen Verkehr. Er hat allerdings auch einen Firmenparkplatz an seinem Arbeitsplatz im dritten Bezirk. Somit war er der Sammeltransporter für die Familie. „Als die Kinder studiert haben, sind sie mitgefahren“, so Karasek. Seine Gattin ist ihm als Beifahrerin geblieben.

Zeitersparnis 80 Minuten pro Tag

Öffentlich müsste die Familie mit dem Bus nach Korneuburg fahren, dann mit der Schnellbahn und das letzte Stück wäre für Karasek ein Fußmarsch von fast einer Viertelstunde. Pro Tag spart sich das Paar mit dem Auto etwa 80 Minuten pro Person im Vergleich zu den Öffis. Mit dem Auto zur S-Bahn zu fahren, macht die Familie nur in Notfällen, seit einmal das Auto gestohlen wurde. Da ist es für Karasek sinnvoller, die Park&Ride-Anlage in Leopoldau anzufahren. Von dort geht es zum Tarif der Wiener Linien rasch mit der U-Bahn weiter.

Von Enzersfeld aus sind die Hauptfahrziele die S-Bahn in Korneuburg und die Straßenbahn in Wien-Stammersdorf, aber auch Wolkersdorf. Da sind Pendler auf Linienbusse angewiesen, die zumindest zu den Stoßzeiten öfter fahren. „Trotzdem versuchen wir, 15-Minuten-Intervalle zu erreichen“, sagt ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser. Während Berufspendler noch einigermaßen gut vom öffentlichen Verkehr versorgt sind, sieht es in der Freizeit schon schlechter aus: „Nach 20 Uhr nach Enzersfeld zu fahren ist fast unmöglich.“ Unerlässlich ist für Glaser das Angebot des Anrufsammeltaxis ISTmobil. Vor allem für die älteren Bewohner sei dies eine große Hilfe.

Im Norden, in Ernstbrunn, ist man mit dem aktuellen Öffi- Angebot weitgehend zufrieden. Wer „normale“ Arbeitszeiten hat, findet laut ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl ein brauchbares Busangebot. Bei ausgefalleneren Zeiten kommt man laut Gangl um das eigene Fahrzeug aber nicht he rum.

In der Gemeinde setzt man intensiv auf das ISTmobil. Damit sollen auch Pannen, wo Ausflügler ohne Öffi-Verbindung nach Wien dagestanden seien, der Vergangenheit angehören. „Oberste Priorität“ für eine bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr hat für Gangl aber der Personenverkehr auf der Strecke der Regiobahn nach Korneuburg. Dazu müssen aber die Gleise saniert werden, um sinnvolle Fahrgeschwindigkeiten zu erreichen.

In der Marktgemeinde Hausleiten gibt es gleich zwei Bahnhöfe. Zu den Spitzenzeiten ist laut ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck das Angebot ausreichend, zusätzlich gibt es auch Busverbindungen. Wegen der wenigen Buchungen ist Hausleiten aus dem System des ISTmobil ausgestiegen.

