Pfarrer über Fastenzeit: Verzicht muss man spüren

„Ich suche mir jedes Jahr eine neue Aufgabe. Heuer wird es der Verzicht auf Fleisch sein“, sagt der Pfarrer von Hausleiten, Dechant Andreas Guganeder. Worauf man verzichten will, sei im Prinzip egal, „aber es muss ein bewusster Verzicht sein, einer, den man spürt“.

Die Fastenzeit ist laut Guganeder auch die Zeit, in der man nachdenken soll: „Wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott?“ Auch mit der Frage „Wo bedarf es einer Neuorientierung?“ sollte man sich beschäftigen. „Wenn wir zu Ostern das neue Leben feiern, dann ist die Fastenzeit die Vorbereitung darauf“, so Guganeder.

„Für uns ist es selbstverständlich, alles jederzeit zur Verfügung zu haben. Wenn wir verzichten, dann auch, um wieder Genuss zu haben“, spielt Guganeder auf die Ernährung an. Er erinnert aber auch an das Angebot der Exerzitien in den Pfarren, „um sich bewusst jeden Tag Zeit für die Beziehung zu Gott zu nehmen“.

Eine „Konzentration auf das Wesentliche“ empfiehlt Enzersfelds Pfarrer Pater Sebastian Hacker für die Fastenzeit. „Sonst verwelkt die Seele. Doch wir sollten diese Blume wieder zum Blühen bringen“, ist sein Credo. Für Hacker selbst bedeutet dies, speziell in der Fastenzeit intensiv die Bibel zu lesen, um der Gefahr der Zerstreuung entgegenzuwirken. Dabei erinnert er aber auch daran, dass speziell die Kinder auch menschliche und seelische Bildung brauchen.

