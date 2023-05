Polizeitrick ging schief: 27-Jährige in Gerasdorf festgenommen

Eine als Opfer auserkorene 73-Jährige hatte auf die versuchten Betrügereien mit einer Anzeige reagiert, teilte die Exekutive am Mittwoch in einer Aussendung mit. Anstatt Vermögenswerte von der Seniorin einzukassieren, wurde die Beschuldigte - eine amerikanische Staatsbürgerin - in Gerasdorf in Gewahrsam genommen.

Die 73-jährige Niederösterreicherin war am Mittwoch der Vorwoche telefonisch von Unbekannten kontaktiert worden. Mitgeteilt wurde, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen und Raubüberfällen gekommen sei. Das Vermögen der Seniorin sei daher ebenfalls in Gefahr.

Als Abholerin wurde die 27-Jährige entsandt. Die in Tschechien wohnende Frau wurde ertappt und nach der Festnahme in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Ermittlungen zu möglichen Mittätern sowie zu ähnlich gelagerten Straftaten werden fortgeführt. Eventuelle weitere Opfer oder Zeugen wurden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Betrug (Tel.: 059133-30-3333), in Verbindung zu setzen.

