Prima! Musikschüler zeigten ihr Können

„prima la musica“ ist der größte Jugendmusikwettbewerb und wird zuerst auf Landesebene ausgetragen. Die Musikschulen Weinviertel Mitte, Korneuburg, Bisamberg/Leobendorf/Enzersfeld, Gerasdorf, Stockerau und Rußbach entsandten einige ihrer Schüler – und manche waren so erfolgreich, dass sie am Bundeswettbewerb in Feldkirch teilnehmen dürfen.

Gleich drei Teilnehmer der Regionalmusikschule Stockerau reisen nach Vorarlberg: Tobias Pfannenstill (Gitarre), Reinhold Weiß und Jovan-Samuel Stanojevič (Akkordeon). Was ist das Erfolgsgeheimnis? „Entscheidend sind – neben den talentierten Schülern und sie unterstützende Eltern – vor allem die engagierten und kompetenten Lehrpersonen“, erklärt Direktor Géza-Michael Vörösmarty.

Dass großer Einsatz gefordert ist, sagt auch Direktor Peter Vasicek von der Korneuburger Musikschule. „Es ist eine Erfahrung fürs Leben, wenn man an so einem Wettbewerb teilnimmt“, führt er aus. „Man lernt dabei, dass man gar nicht so gut sein kann, um nicht noch etwas dazulernen zu können. Und wenn man etwas kann, dann macht das Musizieren gleich noch mehr Freude.“

Zwölf Schüler aus der Regionalmusikschule Bisamberg/Leobendorf/Enzersfeld stellten ihr Können unter Beweis. Sie waren in allen Altersklassen mit den Instrumenten Harfe, Violine, Klavier, Violoncello, Horn und Kontrabass vertreten. „Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der Musikschule freuen sich alle über die erreichten Preise“, schildert Direktor Walter Reindl. Lilly-Ann Haas (Violine) wird sogar beim Bundesbewerb antreten.

Ebenso zwölf Kandidaten entsandte die Musikschule Weinviertel Mitte: Die Gruppe „SAMTklang“ erspielte den ersten Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am großen Finale. Darüber darf sich auch Felix Andreas Herold aus der Violinklasse von Andrea Mugrauer-Beis freuen. Insgesamt nahmen fünf Schüler aus Gerasdorf in den Altersgruppen B und II teil. Zwei der Musikschülerinnen aus Rußbach werden in Ensembles den Bundesbewerb bestreiten: die Klarinettistinnen Isabella Labschütz und Maria Haslinger. Letztere musiziert seit diesem Schuljahr auch am Joseph-Haydn-Konservatorium.

