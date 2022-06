Psyche der Kinder hat in diesem Schuljahr gelitten

Werbung

Mit Einschränkungen hat das Schuljahr 2021/2022 begonnen, ohne Probleme ging es zu Ende. Für den Direktor der Öko-Mittelschule Thomas Laab war das aktuelle Schuljahr doch einfacher als jenes davor. Distance Learning war nur in einzelnen Klassen nötig. Zudem hatten die Schüler bei Tests und Händedesinfektion noch die Prägung vom Vorjahr. Im zweiten Semester war man fast auf Normalbetrieb „und alles wurde nachgeholt“. Damit meint Laab jene Veranstaltungen, an die sich Schüler auch noch Jahre später gerne erinnern.

Manche Schüler hatten mit den fehlenden sozialen Kontakten durchaus Schwierigkeiten, räumt Laab ein. Die Beratungslehrer hatten deshalb mehr zu tun. In der doch ländlichen Umgebung hätten die Kinder die sozialen Kontakte an den Nachmittagen nachgeholt, sagt der Schulleiter. Psychische Probleme hätten sich hauptsächlich als Prüfungsangst manifestiert.

Wirklich schwierig war die Situation allerdings für die Schüler der vierten Klasse, denn die Tage der offenen Türe bei weiterführenden Schulen, die üblicherweise im Herbst stattfinden, konnten nicht durchgeführt werden. Da hatten laut Laab zahlreiche Schüler Angst vor einer doch ungewissen Zukunft.

Lernen in der Schule wird wieder als toll empfunden

Für die Volksschüler war der Umgang mit den Klassenkameraden das größte psychische Problem, „sie mussten das wieder neu lernen“, sagt Direktorin der Volksschule Harmannsdorf, Beate Rainer. Allerdings habe man gemerkt, „wie sehr sie sich gefreut haben, wenn sie ihre Kameraden wieder gesehen haben“, beobachtete sie.

Auch das Lernen in der Schule wird durchwegs als toll empfunden. Nun können Inhalte fast spielerisch gemeinsam erarbeitet werden, statt Fragen alleine vor dem Bildschirm beantworten zu müssen. Laut Rainer gab es auch Unterschiede, wie viel Zeit sich Eltern für ihre Kids nehmen konnten.

Mit den Erleichterungen im zweiten Semester hat man auch versucht, mehr Aktivitäten anzubieten. Der Bogen spannte sich vom Schwimmunterricht bis zu einem Wienbesuch. „Die Kinder genießen einfach den Normalbetrieb“, sagt Rainer.

„Reden hilft“ – viele Kinder haben Bedarf

Die Auswirkungen von Distance Learning und den vielen Einschränkungen seien noch immer da, „den Kindern geht es nicht gut, das merkt man“, sagt die Direktorin des Gymnasiums Stockerau, Claudia Reinsperger. Es sei klar zu erkennen, dass die Kinder erhöht Gesprächsbedarf haben. Deshalb wurde das Projekt „Reden hilft“, bei dem zwei Vertrauenslehrer Probleme mit den Schülern besprechen, mit Unterstützung des Elternvereins ausgeweitet. Trotzdem werde es noch dauern, bis die Nachwehen von Corona aufgearbeitet sind.

Wie in anderen Schulen wurde darauf geachtet, dass möglichst viele Schulveranstaltungen nachgeholt werden. Das ist laut Reinsperger bei den Schülern sehr gut angekommen. Sogar fast alle Skikurse konnten durchgeführt werden.

Für den Herbst hoffen die Schulleiter zwar auf einen normalen Schulstart; sie rechnen aber nicht damit und schätzen, dass zumindest die Tests rasch wieder zur Norm werden.

Es kann kein Zuviel an Normalität geben

Von einem deutlich gestiegenen Bewusstsein, dass durch die Pandemie mit den Lockdowns auch die Psyche beeinträchtigt wurde, berichtet die Obfrau des Elternvereins am Gymnasium Korneuburg, Simone Wastl. „Davon sind Schüler und Lehrer betroffen“, sagt sie. Entsprechend wichtig sei es, Präventionsmaßnahmen zu setzen und Unterstützungen verstärkt anzubieten.

„Viele Auswirkungen zeigen sich erst später“, warnt Wastl. Deshalb hat die Schulgemeinschaft im Gymnasium jüngst beschlossen, intensiv bei der Unterstützung Betroffener mitzuarbeiten. Positiv sieht Wastl, dass viele schulische Aktivitäten im Sommersemester nachgeholt wurden. „Ein Zuviel an Normalität kann es nicht geben“, ist sie überzeugt.

Kinder brauchen eben Kinder

Die Kinder, die 2020 zu Pandemiebeginn in die erste Klasse gegangen sind, mussten in der Mitte des Buchstaben-Lernens ins Home-Learning. Die Folge: Zwei Jahre später haben die Kids Leseschwächen, sagt Radha Kamath-Petters, Pädagogin und Legasthenietrainerin in Stockerau. „Eltern kommen und sagen, dass ihre Kinder nicht gut sind in der Schule“, so Kamath-Petters. Wo oft Legasthenie vermutet wird, stecke aber meist die Unterbrechung beim Lernen des Zusammenhangs von Symbolen und Buchstaben dahinter.

Der Rat der Expertin: „Lassen Sie den Kindern Zeit und beschäftigen Sie sich mit ihnen!“ Zeichnen, Malen oder das Memoryspiel seien ideale Hilfen. Grundsätzlich ist Kamath-Petters überzeugt: „Spielen, spielen, spielen ist die beste Förderung.“ Doch neben Bewegung und Anregung des Geistes gelte auch noch: „Kinder brauchen Kinder!“

Allerdings muss man auch vorsichtig sein, denn nach den Lockdowns ist laut Kamath-Petters zu bemerken, „dass es eine Unlust gibt, im sozialen Leben wieder Fuß zu fassen“. Denn dazu muss der geschützte Bereich daheim verlassen werden. Dies ist auch der Grund, warum sich manche Kids von den vielen schulischen Veranstaltungen, die in den vergangenen Wochen nachgeholt wurden, überfordert fühlen.

Ebenfalls schwierig ist es laut Kamath-Petters für viele Schüler, wieder eine Struktur in den Tag zu bringen. Dazu zählt die Ordnung im Zimmer genauso wie eine Zeit der räumlichen Distanz zum Handy, da sich besonders Kinder leicht ablenken lassen.

Aus der Gemeinschaft herausgerissen

Distance Learning war besonders schwierig für Erstklässler, „sie waren auf dem Weg in die Gemeinschaft und wurden herausgerissen“, sagt die Leiterin der Schulpsychologie Niederösterreich in der Bildungsdirektion, Andrea Richter. Die Folgen sind, dass diese Kinder zum Teil sehr unsicher sind und eine Scheu vor der Schule haben.

Schwierig ist laut Richter, dass gerade die Kleinen sich schwertun, selbstständig zu lernen. Da können auch Eltern nur bedingt helfen, weil ihnen die nötige Schulung fehlt, etwa, wie man die Buchstaben richtig schreibt.

Bei älteren Schülern ist das selbstständige Lernen zwar gefestigt, die Gefahr des Ablenkenlassens ist aber höher. Zudem ist in der Pubertät das Lösen vom Elternhaus hin zu einer Gruppe Gleichaltriger üblich. Eine virtuelle Gruppe ist da nicht ausreichend.

Während Unterrichtsstoff recht rasch nachgelernt werden kann, dauert das Aufarbeiten der psychischen Probleme deutlich länger, so Richter. Deshalb gibt es bei den Schulpsychologen auch mehr Sprechstunden.

