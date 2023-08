Reform der Mülltrennung: „Bis jetzt sieht es ganz gut aus“

Seit Jahresbeginn 2023 werden niederösterreichweit sämtliche Leicht- und Metallverpackungen über den gelben Sack entsorgt. Papier und Glas werden weiterhin getrennt entsorgt, in den Restmüll kommen nur mehr jene Stoffe, die nicht mehr weiterverwendet werden können (zum Beispiel alte Schuhe, Kehricht oder Hygieneartikel). Auf das gesamte Bundesland hochgerechnet verzeichnete man bisher ein Sammelplus von 19 Prozent an wiederverwertbaren Wertstoffen. Doch wie hat sich das Sammelverhalten im Bezirk geändert? Haben sich die neuen Maßnahmen durchgesetzt?

„Von unseren zwölf Verbandsgemeinden haben die Leute das neue Sammelsystem relativ rasch aufgegriffen. Man sieht es vor allem an der Anzahl der gelben Säcke, die nun vermehrt zur Abholung bereit stehen“, erklärt Gerhard Münzker, Geschäftsführer des Korneuburger Abfallverbands. „Zum anderen merken wir auch, dass die 240 Liter Restmülltonnen vereinzelt wieder auf 120 Liter Restmülltonnen umgetauscht werden. Das große Volumen wird nicht mehr benötigt. Ich glaube, die Bevölkerung hat im Großen und Ganzen die Umstellung kapiert.“

Technischer Fortschritt: Sortieranlagen arbeiten heute viel besser

Zwar können erst Ende des Jahres genaue Zahlen zur Sammelbilanz innerhalb des Abfallverbands eingeholt werden, doch lassen sich am Rückgang des Restmülls die Tendenzen bereits erkennen. Möglich macht diese Umstellung der technische Fortschritt.

Die Sortieranlagen der Wertstoffverwertungsanlagen wurden ausgefeilter. EU-Richtlinien erhöhten ebenso die Ansprüche. „Im Prinzip kommt es der Umwelt sowie den Recyclinggesellschaften als auch den einzelnen Gemeinden und Verbänden zugute, denn bei einer höheren Verwertungsquote erhöht sich auch der Erlös", so Münzker. Denn: „Die Sortieranlagen wurden weiter ausgebaut, beispielsweise die in Oberwölbling im Bezirk St. Pölten. Die einzelnen Bestandteile werden jetzt noch feiner aussortiert. Teils kommt man auf eine bis zu 95-prozentige Wiederverwertungsrate. Der nächste Schritt wird 2025 die Einführung des Pfands auf die Plastik-PET-Flasche sein.“

Was in Niederösterreich nicht verwertet werden kann, kommt über Rest- und Sperrmüllcontainer schlussendlich in die Verbrennungsanlage Dürnrohr im Bezirk Tulln, wo aus der entstandenen Hitze Strom und Fernwärme gewonnen wird.

Gelber Sack im Sommer - eine Geruchsbelästigung?

Hygieneprobleme durch die intensivere Verwendung des gelben Sackes muss niemand fürchten, denn „wir haben den Abfuhrintervall an den Restmüll angepasst. Früher sind wir für den gelben Sack sechswöchig gefahren, jetzt wird er vierwöchig entleert", erläutert Münzker.

Die Arbeit des Abfallverbands erstreckt sich auf 12 der 20 Gemeinden des Bezirks. Die im Vergleich zu anderen Bezirken eher geringe Zahl der Mitgliedsgemeinden lässt sich dadurch erklären, dass das Netz der Müllentsorgung nicht zwingend nach Bezirksgrenzen arbeitet und sich dessen Strukturen verschieden entwickelt haben. So gehört Langenzersdorf eher zu Wien, Gerasdorf wiederum zu Schwechat, währenddessen die übrigen kleinen Gemeinden ihren Müll gemeinsam mit den Städten Korneuburg und Stockerau entsorgen.

Kunststoffe: Früher verbrannt, jetzt weitergenutzt

Diese haben sich bedingt durch ihre hohe Einwohnerzahl separat vom 1995 gegründeten Abfallverband entwickelt. Doch ihre Veränderung bezüglich des Sammelverhaltens dürfte sich ähnlich verhalten, wie in den Gemeinden des Abfallverbands. Sollten sie sich jedoch dazu entschließen, zum Abfallverband kommen zu wollen, seien sie laut Münzker herzlich willkommen.

Im Großen und Ganzen zeigt sich der Geschäftsführer zufrieden mit dem Wandel der Müllentsorgung: „Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Sollte es so bleiben, kann man von einer positiven Umstellung sprechen.“ Für den Umweltschutz wird gleichfalls ein positiver Beitrag geleistet, denn: „Kunststoffe, die früher verbrannt wurden, können jetzt aussortiert und als Wertstoffe weitergenutzt werden.“