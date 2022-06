Rettung für Kitze kommt aus der Luft

Werbung

Ende April beginnt die Setzzeit beim Rehwild. Die jungen Kitze werden dann in den ersten Lebenswochen von der Geiß im hohen Gras versteckt. Dadurch sind sie jedoch auch für Landwirte bei der aktuell startenden ersten Mahd in der Landwirtschaft quasi unsichtbar.

Jahr für Jahr kommen so zahlreiche Rehkitze zu Tode, denn ein Schutzreflex sorgt dafür, dass sie auch bei Gefahr regungslos bleiben und nicht flüchten. Viele Kitze kommen in dieser Zeit unter die Mähmesser, werden verstümmelt und sterben einen qualvollen Tod. Früher wurden Hunde eingesetzt, die das Jungwild aufspüren und melden sollten. Da dies oft nicht von Erfolg gekrönt war, mussten trotzdem viele Tiere ihre Leben lassen.

Dank der modernen Technik kann nun durch Wärmebilddrohnen das Wild vor dem sicheren Tod gerettet werden. Durch den Zusammenschluss mehrerer Jagdgesellschaften im Bezirk Korneuburg – Senning, Roseldorf, Geitzendorf, Unterhautzental, Oberhautzental, Oberolberndorf und Sierndorf – konnte durch die großzügige Spende der Fortuna Firmengruppe eine Wärmebilddrohne angeschafft werden. Jetzt können die Jäger die Landwirte bei der artgerechten und schonenden Kitzrettung unterstützen.

Schon der erste Einsatz am letzten Samstag, dem 28. Mai, in Senning war von Erfolg gekrönt. Jagdleiter Bernhard Weinrichter berichtet: „Um sechs Uhr früh haben wir unsere Suche gestartet und konnten nach etwa einer Stunde zwei Kitze, die knapp nebeneinander lagen, mit der Drohne ausfindig machen. Um keinen menschlichen Geruch auf die Tiere zu übertragen, zogen wir uns schulterlange Handschuhe an, und mit ausgerissenen Pflanzen aus der Umgebung, wo die Tiere lagen, wurden sie sorgsam aufgehoben, in Kartons gelegt und auf das benachbarte Feld getragen. Da die Jungtiere nach einiger Zeit nach ihrer Mutter rufen, ist sichergestellt, dass die Familien auch wieder zusammenfinden.“

Wer Interesse hat, sein Feld mit einer Drohne absuchen zu lassen, kann sich beim Jagdleiter oder bei einem Jäger der genannten Gemeinden melden.

