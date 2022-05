Schlepper vor Gericht: "Wer Pech hatte, saß im Kofferraum"

Werbung

Nach der dritten Schlepperfahrt am 18. November war Schluss mit den kriminellen Aktivitäten eines 20-jährigen Moldawiers. An diesem Tag wurde er in seiner Wiener Unterkunft – einem für Schlepper-Chauffeure einschlägigen Hotel – festgenommen. Weitere Schlepperfahrten mit dem Ziel Bezirk Korneuburg sollen am 12. und 14. November stattgefunden haben. Das ergaben zumindest die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aufgrund des Chatverlaufs im Handy des Angeklagten.

Außerdem konnten sogenannte „Willkommensvideos“ sichergestellt werden, die die Flüchtlinge beim „Ankommen“ am Zielort zeigen. Diese Videos stellen die Grundlage für die Bezahlung der Schlepper dar. Bis zu zehn Personen sollen sich in Fahrzeugen wie zum Beispiel einem Toyota Corolla bei einer solchen rund achtstündigen Fahrt von der Grenzregion Serbien-Ungarn über die Slowakei und die Tschechische Republik nach Österreich befunden haben. Das definiert der Gesetzgeber als „qualvollen Zustand“.

Chauffeure werden über soziale Medien geködert

Die Fahrzeuge werden für den Zweck der Schleppung durch die dahinterstehende kriminelle Organisation eigens präpariert. Chauffeure wie der 20-Jährige werden über Social- Media-Anzeigen geködert. Erst, als er in Wien gewesen sei und ihm erklärt wurde, was er hier zu tun habe, sei ihm klar geworden, was von ihm verlangt wurde, so seine Verantwortung vor dem Schöffensenat mit dem vorsitzenden Richter Franz Furtner.

„Ich hab’s akzeptiert, weil ich Geld gebraucht hab.“ Wo denn die vielen Menschen bei einem Fünfsitzer gesessen seien, wollte Furtner weiter wissen. „Die konnten sich hinsetzen, wo sie wollten“, so die etwas zynische Antwort des jungen Mannes, „die, die Pech hatten, waren im Kofferraum“.

„Ich hätte am nächsten Tag nach Hause fahren sollen.“ Die 6.000 Euro, die er bereits als Schlepper verdient hatte, „waren für mich genug, um meine Probleme in Moldawien zu lösen“. Diese Aussage stand im Widerspruch zu einem als Zeugen vernommenen ermittelnden Beamten, der den Moldawier in seiner Funktion als „Mittelbau“ der kriminellen Organisation beschrieb. Er habe auch weitere Fahrer nach Österreich gebracht und war bei Überstellungen von Fahrzeugen involviert.

Auch die Staatsanwaltschaft fand es wenig glaubwürdig, dass er – so gut verdienend – von sich aus aufgehört hätte. Ein Traktorfahrer, als welcher der junge Mann in Moldawien gearbeitet hatte, verdient 150 Euro im Monat. „Natürlich hätte er weitergemacht“, befand der Schöffensenat schließlich. Zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe lautete das rechtskräftige Urteil.

