Schweine-Skandal: Tierschützer üben Kritik an Urteil

Tierschützer des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) demonstrierten vorige Woche vor dem Landesgericht Korneuburg. Im Gerichtssaal musste sich ein Landwirt wegen Tierquälerei verantworten. Keine 30 Minuten dauerte der Prozess, in dem der 47-Jährige mit den Zuständen in seinem Schweinemastbetrieb konfrontiert wurde. Letztlich kam der Schweinemäster mit einer Diversion und einer Geldbuße von 1.000 Euro davon. „Kein gerechtes Urteil im Sinne der Tiere“, kritisierte der VGT das Urteil, das der Angeklagte sofort annahm.

Die Aufnahmen aus dem AMA-Betrieb, die der VGT im Juni an die Öffentlichkeit brachte, zeigten Schweine auf einstreulosem Vollspaltenboden und mit abgebissenen Schwänzen. Dazwischen lagen tote Tiere in unterschiedlichen Verwesungsstadien. Die AMA sperrte den Betrieb umgehend für ihr Gütesiegel und kündigte eine Nachschärfung des Kontrollsystems an ( die NÖN berichtete ).

Vor Gericht zeigte sich der beschuldigte Landwirt geständig. Er sei mit dem plötzlich aufgetretenen Kannibalismus überfordert gewesen: „Ich hätte früher handeln müssen“, räumte er vor der Richterin ein. Dass die dem VGT zugespielten Aufnahmen aus seinem Betrieb stammen, bestritt er aber vehement.

Die Amtstierärztin äußerte im Zeugenstand jedoch die Vermutung, dass es sich bei den Fotos sehr wohl um den betroffenen Betrieb handelt: „Es schaut danach aus“, betonte sie. Bei ihrer unangekündigten Kontrolle kurz nach Bekanntwerden der Bilder hätte sie zwar grobe Missstände, aber keine Schweinekadaver gefunden. „Die Schwanzbeißerproblematik war sofort erkennbar“, schilderte sie.

„Schwanzbeißen häufig bei Vollspaltenböden“

Teilweise stieß sie auf abgemagerte Tiere mit schweren Verletzungen, die kaum gehfähig waren. Einem Tier wurde der Schwanz bis zum Steißbein abgefressen. Sechs Schweine mussten euthanisiert werden, zwei verendeten in der Nacht. Gerade bei Vollspaltenböden trete die Problematik des Schwanzbeißens häufig auf. „Die beste Beschäftigungsmöglichkeit ist Stroh, und das geht bei Vollspaltenböden nicht“, erklärte die Amtstierärztin.

2.000 der 2.080 Mastplätze seien im Sommer besetzt gewesen. Auf Nacheinstellungen hätte man verzichtet, so der Landwirt. Aktuell gebe es keine Kannibalismusprobleme. „Der Tierarzt kommt jetzt alle zwei bis drei Wochen“, so der 47-Jährige. Für die Tierschützer fiel das Urteil zu milde aus.

„Angeklagte haben keine Wahrheitspflicht“, resümierte David Richter vom VGT. Er kritisierte, dass ein Nachfragen bei der Tierkörperverwertung, ob in den Tagen vor der Kontrolle Schweineleichen abgeholt wurden, ausblieb. Auch habe der VGT eindeutige Beweise, dass die Aufnahmen aus diesem Betrieb stammen. Letztlich würde dieses Tierhaltungssystem Tierquälerei gesetzlich legitimieren. „Die größten Opfer sind die Tiere, die werden unter den grauslichsten Bedingungen gehalten“, folgerte Richter.

Bei Tierschutz fehlt der Mut

