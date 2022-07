Schweinestall: Amtstierärztin sah vor Ort keine Verstöße

Werbung

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat am 30. Juni vor einem Schweinestall im Bezirk protestiert – und Fotos veröffentlicht, die Missstände aufzeigen sollen. Schon zuvor hatte der VGT katastrophale Zustände in einem anderen Schweinemastbetrieb an die Öffentlichkeit getragen, daraufhin wurde der Betrieb aus dem AMA-Gütesiegel ausgeschlossen ( die NÖN berichtete ).

Beim zweiten Stall war die Amtstierärztin noch während des Protests vor Ort: „Wir sind sehr froh, dass mittlerweile der 24-seitige Bericht der unangekündigten Kontrolle durch die Amtstierärztin vorliegt“, gibt die Betreiberfamilie bekannt.

Der Bericht liegt der NÖN vor, darin steht, dass im Schweinemastbetrieb „keine Verstöße feststellbar waren“. Die Familie sei noch immer von der Aktion der Tierrechtsaktivisten betroffen: „Schließlich sind solche Aktionen emotional sehr belastend und auch rufschädigend – egal, ob sich Vorwürfe bestätigen oder nicht.“

