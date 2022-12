Schwere Vorwürfe: Musikschuldirektor ist beurlaubt

Werbung

Über Vorwürfe gegen den Direktor der Musikschule Bisamberg/Leobendorf/Enzersfeld berichtete die NÖN bereits im September 2021: Die Anschuldigungen gingen von Mobbing bis zu sexuellen Übergriffen und wurden von ehemaligen Lehrern und Lehrerinnen der Musikschule geäußert. Nun hat auch die Wochenzeitung "Der Falter" das Thema aufgegriffen.

Der Direktor wurde nun beurlaubt, gibt das Musik und Kunst Schulen Management Niederösterreich bekannt. Im Auftrag von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner habe das Management sofort gehandelt und Kontakt mit der Leobendorfer Bürgermeisterin Magdalena Batoha, die auch Obfrau des lokalen Musikschulverbands ist, zur lückenlosen Aufklärung aufgenommen. Die Vorwürfe gegen den Musikschuldirektor würden von allen Seiten sehr ernst genommen, betont das Musik und Kunst Schulen Management.

Leobendorf Vorwurf gegen Musikschule: „Klima der Angst“

Bis auf zwei arbeitsrechtliche Verhandlungen ist bis zum heutigen Tag nichts bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg anhängig geworden, ergab eine aktuelle Anfrage der NÖN. Um endlich alle Vorwürfe aus dem Raum zu schaffen, sind für kommenden Montag die Lehrer sowie der Obmann des Elternvereins von den verantwortlichen Bürgermeistern des Musikschulverbands eingeladen, alle Beschwerden vorzubringen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der Direktor zwangsbeurlaubt. Batoha sieht diese Besprechung keineswegs als Vorverurteilung. Sie warnt davor, "dass durch einen Artikel das Leben eines Menschen zerstört werden kann".

Seitens der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als Vorsitzende des Musikschulbeirates wird klargestellt: „Ich erwarte mir eine vollständige Aufklärung! Es ist richtig, dass die betreffende Person vom zuständigen Gemeindeverband zwangsbeurlaubt wurde und weitere Schritte gesetzt werden. Ein derartiges Verhalten hat in Niederösterreich keinen Platz. Als Landeshauptfrau und Mutter zweier Töchter sage ich ganz deutlich, dass wir so ein Verhalten in unserem Land nicht dulden.“ Sollten sich die Vorwürfe bei den Gesprächen in den kommenden Tagen erhärten, „erwarte ich mir, dass alle notwendigen weiteren rechtlichen Schritte gesetzt werden.“ Das Musik und Kunst Schulen Management wird den weiteren Prozess extern mitbegleiten und auf eine rasche Aufklärung drängen, wird betont.

Wie die Abteilung für Kunst und Kultur erläutert, werden in Niederösterreich die Musikschulen von den Gemeinden oder Gemeindeverbänden betrieben. Diese Musikschulerhalter (Gemeinden oder Verbände) agieren unabhängig und weisungsfrei im eigenen Wirkungsbereich und haben somit auch die Personalhoheit in „ihrer“ Musikschule.

Der Musikschulbeirat, dessen Vorsitzende die Landeshauptfrau Mikl-Leitner ist, und dem auch Vertreter von Lehrenden, Eltern und Musikschulerhaltern angehören, hat die Aufgabe, die Landesregierung in Musikschulfragen fachlich zu beraten, insbesondere hinsichtlich Schwerpunktsetzungen bei Förderprogrammen sowie pädagogisch-künstlerischen Zielsetzungen. „Die Bestellung oder Abberufung von Musikschullehrenden oder/und Musikschulleitern liegt nicht im Kompetenzbereich des Musikschulbeirats“, heißt es von Seiten des Musik und Kunst Schulen Management Niederösterreich.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.