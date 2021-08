Seit gut zehn Jahren gibt Stefanie Nowak als Volksschullehrerin und im Zuge der Sportunion Korneuburg Schwimmunterricht. Ihre Beobachtung: „Die Kinder können immer schlechter schwimmen.“ Wobei sie zwischen Schwimmen und „über Wasser halten“ unterscheidet: „Daheim im Pool brauche ich nicht viel, um auf die andere Seite zu kommen.“ Im Schwimmbad oder an einem See sieht es ganz anders aus.

In ihrer Schule in Langenzersdorf gehen immer die 3. Klassen ins Bad. Weil dies wegen Corona im abgelaufenen Schuljahr ausgefallen ist, werden im Herbst auch die 4. Klassen Schwimmunterricht haben.

„Wir hatten im Sommer so viele Kursanfragen, dass wir überlastet sind.“ Krisztina Laz, Schwimmtrainerin

Einfacher ist die Situation in Hausleiten, da gibt es Schwimmunterricht für die 3. und 4. Klassen, wie Direktorin Christine Zijlstra erklärt. Trotz des einen ausgefallenen Jahres lernen alle Kinder schwimmen, die Termine sind gebucht.

Im Gymnasium Korneuburg ist der Schwimmunterricht für die 1. Klassen ebenfalls ausgefallen. Die Obfrau des Elternvereins, Simone Wastl, sieht keine großen Probleme, „die Kinder haben ja in der Volksschule Schwimmunterricht gehabt“. Gut besucht sind die Schwimmkurse bei der Sportunion. „Da wollen die Eltern ihre Kinder für einen Urlaub am See oder am Meer ausgebildet wissen“, so Stefanie Nowak. Die Kids seien auch mit Feuereifer bei der Sache. Als besonderen Ansporn sieht Nowak dann die Vielzahl der Schwimmprüfungen.

„Es ist ein Drama“, beschreibt der staatlich geprüfte Schwimmtrainer und mehrfache Staatsmeister Rudolf Kastner, der im Berndl-Bad Kurse anbietet, die Situation. Er bezeichnet den Schwimmunterricht in der Schule als „betreute Bewegungsgruppe“. Anfänger bräuchten bis zu 15 Trainingseinheiten in Kleingruppen. Größtes Manko ist laut Kastner, dass die Kids beim Brustschwimmen die Beintempi nicht richtig machen.

Auch Krisztina Laz unterrichtet mit ihrer Tochter im Berndl-Bad. Sie warnt, dass die Kids es nicht gelernt haben, den Kopf unter Wasser zu halten und dann auszuatmen. Im Ernstfall geraten sie in Panik und können ertrinken. Immerhin scheinen die Warnungen teilweise zu wirken: „Wir hatten im Sommer so viele Kursanfragen, dass wir überlastet sind.“

Mindestens 100 Schulklassen üben pro Jahr im Freizeitzentrum Stockerau, erklärt Betriebsleiter Günter Lehner. Dementsprechend sind tausende Kinder im Bezirk um den Schwimmunterricht umgefallen.