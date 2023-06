Sieben Gemeinden erhielten „Goldenen Igel“

Vollbild

FB

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Thomas Speigner zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Spillern im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Magdalena Batoha und Marco Maurer zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Leobendorf im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert die geschäftsführenden Gemeinderäte Bernhard Rainer und Roswitha Lehner sowie Vizebürgermeister Josef Waygand und Bürgermeister Andreas Arbesser zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Langenzersdorf im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Gemeinderätin Waltraud Wobornik und Stadtrat Alfred Zimmermann zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Stadtgemeinde Korneuburg im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Ernst Kreuzinger (r.) und Umwelt-Gemeinderat Johannes Bauer (l.) zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Sierndorf im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Johannes Stuttner und geschäftsführende Gemeinderätin Margit Korda zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Bisamberg im vergangenen Jahr.

1 /6