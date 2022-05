Sozialjahr als Sprungbrett zum Rettungssanitäter

Werbung

Das freiwillige Sozialjahr soll dabei helfen, herauszufinden, ob man für eine Arbeit im Sozialbereich geeignet ist. Im Bezirk ist das Rote Kreuz die Hauptanlaufstelle für Interessierte.

Seit vergangenen September absolvieren Corina Hahn und Patricia Wieshofer ein freiwilliges Sozialjahr bei der Bezirksstelle des Roten Kreuz in Korneuburg. Vor die Wahl gestellt, ob sie bei den sozialen Diensten oder beim Fahrdienst arbeiten wollen, haben sie sich für das Rettungsauto entschieden. „Ich habe nach der Schule nicht genau gewusst, was ich machen soll“, sagt die 20-jährige Corina Hahn, die in der Nähe von Korneuburg daheim ist. Das hat sich knapp neun Monate später geändert, sie will nun hauptamtlich beim Roten Kreuz bleiben. Die 23-jährige Wienerin Wieshofer studiert eigentlich Kunstgeschichte und Jus. Mit geblockten Zeiten kommt sie mit den 34 Wochenstunden gut zurecht.

Man funktioniert einfach, setzt das Gelernte ein und arbeitet konzentriert ohne Hektik.“

Corina Hahn, Rettungssanitäterin

Hahn konnte sich zuerst nicht vorstellen, wie die Tätigkeit sein wird. Ähnlich ging es ihrer Kollegin, die es schön findet, „dass man mit der Zeit Patienten, die öfter transportiert werden, näher kennenlernt und sogar ihren Tagesablauf kennt“.

Doch die beiden Damen führen nicht nur Routine-Krankentransporte durch, sie sind auch bei lebensbedrohlichen Einsätzen dabei, die nicht immer gut ausgehen. „Man bekommt schon in der Ausbildung mit, was passieren kann, und ist auch entsprechend vorbereitet“, sagt dazu Hahn. Besonders die hauptberuflichen Helfer seien dann eine gute Unterstützung, erklärt Wieshofer. Zudem gebe es nach besonders schweren Einsätzen auch immer Nachbesprechungen, sodass die Helferinnen nach dem Dienst ohne psychische Last heimgehen können.

Realität ist anders als im Fernsehen

Dabei schaut die Realität bei einem Einsatz oft anders aus, als im Fernsehen. „Man funktioniert einfach, setzt das Gelernte ein und arbeitet konzentriert ohne Hektik“, beschreibt Hahn die Arbeit. Erst nach dem Einsatz habe man Zeit zum Nachdenken.

Das Gelernte umzusetzen gilt auch beim Heben von Pa tienten, plaudert Wieshofer aus der Praxis. „Das richtige Heben ist enorm wichtig“, so die 23-Jährige. „Die Menschen sind bei uns oft skeptisch, ob die Kraft reicht“, ergänzt Hahn. Die beiden Sanitäterinnen belehren die Patienten eines Besseren.

Was die beiden am Rettungsdienst reizt? „Der Umgang mit Menschen ist schön. Und man lernt zu schätzen, wenn es einem selber gut geht“, sagt Hahn. Zudem bekomme man während des Transports viel über die Lebensgeschichte der Patienten mit. Für Wieshofer ist auch „das Lernen, wie man mit Emotionen umgeht“ von Bedeutung.

Für ihre Arbeit bekommen die beiden jungen Damen, die als Rettungssanitäterinnen eine staatlich anerkannte Ausbildung erhalten haben, ein Taschengeld von 280 Euro netto im Monat. Über die Entlohnung jammern sie nicht, „wir wussten, worauf wir uns einlassen“, sagen beide. Sie machen in ihrer Freizeit sogar noch Dienste als freiwillige Helfer.

In der Familie und im Freundeskreis ist die Tätigkeit im Rahmen des freiwilligen Sozialjahres vollkommen akzeptiert und wird positiv gesehen. Zum Teil haben sich schon potenzielle Zivildiener gefunden.

Großes Interesse am freiwilligen Sozialjahr

Rund 26 Teilnehmer des freiwilligen Sozialjahres sind aktuell bei der Bezirksstelle in Korneuburg beschäftigt, sagt Anita Decker. Seit der Einführung im Jahr 2016 gab es insgesamt 130 Teilnehmer. Neben Hauptamtlichen, Freiwilligen und Zivildienern sind sie das vierte Standbein im Rettungsbetrieb und bei den sozialen Diensten des Roten Kreuzes.

Trotz der „nur“ 34 Wochenstunden decken sie sehr viel ab, sagt Decker, „wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht“. Ein weiterer Vorteil sei, dass mehr als die Hälfte nach dem freiwilligen Sozialjahr als Freiwillige erhalten bleiben, einige werden fix angestellt.

Wer sich für das freiwillige Sozialjahr entscheidet, kann zwischen neun und zwölf Monaten wählen. In Korneuburg entscheiden sich die meisten für ein volles Jahr, und der Großteil drängt in den Rettungsdienst. Aktuell werden noch Freiwillige für den Bereich Gesundheits- und Soziale Dienste – wie es genau heißt – gesucht. Auch da sei das Aufgabengebiet vielfältig, sagt Decker, Essenslieferungen zählen ebenso dazu wie die Arbeit mit alten Menschen oder Besuchsdienste als „Enkerlersatz“. Wer sich für diese Tätigkeiten interessiert, „braucht sich nur zu melden“, so Decker. Rund fünf „Einrückungstermine“ gibt es jedes Jahr.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.