Sozialmärkte sind oft die Rettung

Freitagnachmittag: Geschäftiges Treiben beim Sozialgreißler in Korneuburg, die Kunden sehen aus, als würden sie gerade vom Büro kommen. Die Teuerung macht sich auch in der Mittelschicht bemerkbar.

Seit gut zweieinhalb Jahren, seit es das Geschäft gibt, zählt Jaqueline Schneider zu den Kunden. Ihr Mann ist chronisch krank, es gilt, vier Kinder zu versorgen. Der Einkauf beim Sozialgreißler ermöglicht der Familie ein etwas leichteres Leben, „sonst wäre es bitter“. Aus der Nähe von Retz fuhr sie zum Einkaufen nach Korneuburg. Nun wohnt sie in der Nähe, kommt manchmal fast täglich ins Geschäft – und lobt das Personal: „Hier ist es sehr würdevoll und man kann ganz normal einkaufen.“

Man muss sich nach dem Angebot richten

Mittlerweile erledigt sie fast alle Einkäufe beim Sozialgreißler und kann so auch daheim einen Vorrat schaffen. Allerdings muss man sich nach dem Angebot richten; da gebe es manchmal Überraschungen, erst im Geschäft, dann daheim beim Essen.

Man müsse auch kreativ sein, „aber ich koche gerne und spiele auch mit Restln“, sagt Schneider. Ihre Großmutter hat ein Lokal besessen, die vielen Ideen beim Kochen liegen in der Familie. Die Ersparnis durch den Einkauf im Sozialmarkt für die sechsköpfige Familie beziffert Schneider mit 400 bis 600 Euro pro Monat. „Damit kann man was anfangen“, sagt sie, es sei „wie ein zusätzliches Leben“. In der Praxis heißt das, dass bei Bedarf noch Geld für Schuhe für die Kinder übrig ist.

Walter Jatschka kommt mehrmals pro Woche aus Stockerau zum Sozialgreißler. „Bei dieser schönen Ware zahlt es sich auch aus“, lobt er das Angebot. Der 57-Jährige schätzt aber auch das Umfeld: Man kann auch plauschen, „da kommt man gerne her.“ Früher, mit zwei Jobs, hatte er sich nicht vorgestellt, in Geschäften wie dem Sozialgreißler einzukaufen. „Ich hatte einmal mehr, aber jetzt geht es sich finanziell nicht mehr aus“, sagt Jatschka. Aber für ihn ist es selbstverständlich, seine Mutter zu pflegen, „sie war ja in der Kindheit für mich da“.

Großes Lob spendet Jatschka dem Team des Sozialgreißlers: „Sie setzen sich wirklich ganz toll für die Kunden ein!“ Es sei auch einfach gut, dass es diese Läden für Bedürftige gibt.

Förderungen für sozial Schwache

Gemeinden können ihren Bedürftigen nur bedingt helfen, das zeigt sich am Beispiel der Bezirkshauptstadt – das Budget ist beschränkt. „Es gibt richtig viel“, beschreibt aber Korneuburgs Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser (ÖVP) die Förderungen für sozial Schwache. So wurde der Heizkostenzuschuss der Stadt um 20 Prozent angehoben, die Mietzinserhöhungen für Gemeindewohnungen ausgesetzt. Für Kindergarten und Ferienbetreuung gibt es eine Förderung vom Land, nennt Fuchs-Moser einige Beispiele. Wer sich mit den Förderungen nicht gut auskennt, kann sich in Korneuburg ans Bürgerservice als Erstanlaufstelle wenden.

An Ideen, das Leben leistbarer zu machen, mangle es laut der Vizebürgermeisterin nicht. „Die Gemeinden können aber nicht alle sozialen Probleme abdecken“, sagt sie.

