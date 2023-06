SPÖ-Jugend wirft Neo-Obmann Elias Schuch Hetze vor

Die Wahl von Elias Schuch zum Obmann der neu gegründeten Korneuburger Bezirksgruppe der FPÖ-Jugend hat etliche Reaktionen nach sich gezogen: „DerStandard“ berichtete, dass Schuch bisher als Aktivist der Identitären bekannt war. Es gibt auch Fotos, auf denen Schuch gemeinsam mit Martin Sellner, bis Anfang 2023 Sprecher der als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung Österreich (IBÖ), zu sehen ist.

Auf NÖN-Anfrage an den neuen FPÖ-Jugendobmann antwortete Hubert Keyl, seines Zeichens FPÖ-Bezirksobmann. „Da ich mich vor unseren Jugendfunktionär stellen möchte“, wie Keyl begründet, warum er Stellung nimmt und nicht Schuch. Keyl stellt jedenfalls klar: „Schuch ist kein Mitglied der Identitären Bewegung, sondern Mitglied der Freiheitlichen Jugend, wo er sehr engagiert ist.“

Mit solchen Aussagen fördert Elias Schuch bewusst den Hass auf Menschen mit Migrationshintergrund JG-Bezirksvorsitzender Claudio Kukla

Eine der ersten Handlungen der FPÖ-Jugend unter Schuch war, wie berichtet, die Banneraktion nach den Raubüberfällen auf Jugendliche in Stockerau. In dem Zusammenhang sprach Schuch von „Bevölkerungsaustausch“, „zunehmende Migrantengewalt“ und „gescheitertes Multi-Kulti-Experiment“. Eine Wortwahl, die die Junge Generation (JG) Bezirk Korneuburg, das Jugendreferat der SPÖ, kritisiert. „Mit solchen Aussagen fördert Elias Schuch bewusst den Hass auf Menschen mit Migrationshintergrund“, äußert sich JG-Bezirksvorsitzender Claudio Kukla. Man verurteile jegliche Art von Gewalt und die jüngsten Überfälle in Stockerau „aufs Schärfste“, betont Kukla.

Man dürfe aber keine voreiligen Schlüsse ziehen, „wir sind überzeugt, dass das Bezirkspolizeikommando alles in seiner Macht stehende tut, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen“, so der JG-Chef. Man setze sich für eine offene Stadt und ein respektvolles Miteinander in Stockerau ein, wirft JG-Stockerau-Vorsitzender Stefan Buchner ein, „Hetze hat keinen Platz“.

Keyl spricht von „Gesinnungsschnüffelei“

Von einem „besorgniserregenden Weltbild“ der Freiheitlichen Jugend spricht Aleksander Klotz, Integrationssprecher der JG-Bezirk Korneuburg. „Rechtsextremes Gedankengut hat in unserem schönen Bezirk keinen Platz“, sagt Klotz. Für Keyl sind diese „Angriffe“ durch andere politische Parteien „falsch und verwerflich“. Der Vorfeldorganisation der SPÖ lässt er ausrichten: „Wenn die Junge Generation nach einem mutmaßlichen Überfall von kriminellen Ausländern nichts anders zu tun hat, als Gesinnungsschnüffelei zu betreiben, dann wird sie wohl die letzte politische Generation sein.“

Als Freiheitliche kümmere man sich um die Probleme und Sorgen der Bürger, so der FPÖ-Obmann. Man werde jedenfalls weiter gegen „importierte Gewalt auftreten, damit unser Bezirk ein Platz bleibt, wo Jugendliche in Zukunft sicher leben und aufwachsen können“, versichert er. Das werde man auch mit dem laufenden Volksbegehren „Asyl-Straftäter sofort abschieben“ tun, betont er.