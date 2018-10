Wie eine Erhebung der Recherche-Plattform Addendum zeigt, gibt es bei den Friedhofsgebühren große Preisunterschiede. Spitzenreiter im Weinviertel bei der Zehn-Jahres-Miete von Erdgräbern ist etwa die Gemeinde Bisamberg mit 872 Euro.

Auf den Plätzen dahinter: Korneuburg (790 Euro) und Harmannsdorf (350 Euro). Herrnbaumgarten verrechnet nur 20 Euro. „Der Friedhof ist zum Teil so eng, dass nur händisch gegraben werden kann“, erklärt der Bisamberger Bürgermeister Günter Trettenhahn die Differenz.

Das teuerste „Doppelgrab“ mit der Belegung mit bis zu vier Särgen findet sich im Bezirk Korneuburg in Stockerau um 700 Euro. Im Weinviertel-Vergleich ist das der dritte Platz. Preiswert im Weinviertel ist Hausbrunn mit Kosten von 44 Euro. Wer Angehörige in einer Gruft bestattet haben will, muss in Bisamberg 1.400 Euro Miete zahlen.

Auf den Plätzen dahinter: Korneuburg (1.225) und Leobendorf (1.200). Mit nur 90 Euro verlangt Leitzersdorf die geringste Miete. Für einen Urnenplatz verlangt der Spitzenreiter im Bezirk, Leobendorf, 950 Euro und landet im Weinviertel auf Platz vier. In Niederleis sind 29 Euro zu bezahlen. Die Beisetzung in Sierndorf schlägt mit 400 Euro zu Buche, in Großkrut werden 25 Euro verlangt.

Beisetzung kann fast 1.400 Euro kosten

Die teuerste Beisetzung in einem Grab erwartet die Trauernden in Stetten mit 1.392 Euro – Spitzenreiter im gesamten Weinviertel. Großrußbach auf Platz zwei verlangt mit 715 Euro nur knapp mehr als die Hälfte. In Leitzersdorf werden 50 Euro fällig.

Wird der Verstorbene in einer Gruft beigesetzt, verrechnet Sierndorf 1.279 Euro, in Leitzersdorf am Pfarrfriedhof werden nur 50 Euro fällig. Für die Aufbahrung des lieben Angehörigen verlangt Korneuburg übrigens mit 404 Euro fast doppelt so viel wie Stockerau (225). Das sind die beiden höchsten Tarife im gesamten Weinviertel.