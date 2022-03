Start der Gartensaison: Es darf wieder gepflanzt werden

Der Frühlingsbeginn steht vor der Türe, in Gärten und Rabatten wird schon gearbeitet.

Mit den nun warmen Tagen sind die Bediensteten von der Stadtgärtnerei Stockerau ausgeschwärmt, um die Rabatten zu verschönern. Zwei bis drei Wochen dauert es, bis überall die in den Glashäusern gezogenen Stiefmütterchen, Hornveilchen und Vergissmeinnicht die Stadt bunter machen. „Diese Frühlingsblüher können auch im eigenen Garten eingesetzt werden“, sagt Gärtnereichef Markus Sommer. Sobald der Boden offen ist, können Sträucher und Beerenstauden gepflanzt werden.

Mit Salat, Roten Rüben, Karotten und Radieschen geht es los.“

Doris Kampas, Hochbeetexpertin/Oberrohrbach

Voll im Trend sind laut Sommer, der auch Gärtnereien in Ernstbrunn und Niederhollabrunn betreibt, vegane Dünger, die höchstens Horngries enthalten. Auch torffreie oder torfreduzierte Erde und Dünger stehen hoch im Kurs.

Etwas vorsichtiger ist man noch in Harmannsdorf, sagt Umweltgemeinderat Roman Kampleitner. Zu groß ist bei den Pflanzungen noch die Angst vor Frost. Allerdings wird eifrig geplant: In Vorbereitung ist ein Naschgarten beim Biotop in Kleinrötz. „Jetzt ist aber die typische Zeit, um die Spuren vom Herbst zu entfernen“, rät Kampleitner, der sich intensiv für Natur im Garten einsetzt. Laub gehört ebenso entfernt wie Frostschutzhüllen.

Der März ist der Monat für das Vorbereiten“, so Kampleitner. Daheim können Tomaten und Melanzani vorgezogen werden, Kartoffeln treiben auf Fensterbänken an. Wer noch Schnittarbeiten vor hat, sollte daran denken, dass Vögel bereits auf der Suche nach Nistplätzen sind, warnt er.

„Das Wintergemüse abernten“, nennt Hochbeet-Expertin Doris Kampas aus Oberrohrbach den ersten Arbeitsschritt nach der Winterpause. Bei Bedarf sollte danach Erde aufgefüllt werden. Ist das Beet stark eingesunken, kann auch Kompost unter der Erde eingebracht werden. Dann kann die Aussaat beginnen. „Mit Salat, Roten Rüben, Karotten und Radieschen geht es los“, sagt Kampas. Zur Sicherheit kann noch gegen kalte Nächte ein Frühbeet-Aufsatz verwendet werden.

Sträucher und Hecken schneiden, bei Obstbäumen warten

„Aktuell ist die Zeit des Strauch- und Heckenschnitts“, verrät Andreas Heiß seine momentane Hauptaufgabe. Der Hausleitener, der „Hilfe in Haus & Garten“ bietet, warnt beim Schnitt speziell von Obstbäumen davor, zu früh in der Saison zu beginnen. „In der Nacht friert es noch, da stehen die Bäume noch nicht im Saft, Pilze können an den Schnittstellen leichter eindringen“, warnt er.

Hobbygärtner können sich schön langsam auf die Rasenpflege einstellen, so Heiß. Nach dem ersten Mähen ist der Rasen kräftig genug, um zu vertikutieren und danach zu düngen. Während Hecken jetzt zurückgeschnitten werden können, um dichter zu werden, können sich Nachlässigkeiten rächen. Denn Forsythien etwa legen ihre Blüten schon im Herbst an, sagt Heiß.

In Seebarn bemüht sich Ortsvorsteher Hubert Krause darum, mehr Blühwiesen zu schaffen. „Einfach Samen ausstreuen reicht nicht, der Boden muss vorbereitet werden“, erklärt er. Das kostet Geld, oder man braucht freiwillige Helfer. Diese sollten dann idealerweise auch die weitere Pflege übernehmen und besonders im ersten Jahr das Unkraut zupfen.

Nahe des Spielplatzes soll in Seebarn eine Blühwiese gestaltet werden, auch ein Bienenhotel ist eingeplant. Vorerst wird geprüft, welche Grüninseln zu Blühwiesen werden können.

