Für Raser gibt es künftig härtere Strafen. Die NÖN hat nachgefragt, wie sehr dies den Bezirk trifft.

„Geschwindigkeiten bis 200 km/h sind Tagesgeschäft, über 210 km/h gilt dann schon als außergewöhnlich“, erzählt der stellvertretende Kommandant der Autobahnpolizei, Thomas Binder, vom Arbeitsalltag. Zuständig sind er und seine Kollegen für die A22 ab der Wiener Stadtgrenze, die S1 bis Knoten Eibesbrunn, die S3 bis Guntersdorf und die S5 bis Grafenwörth. Der gemessene Höchstwert liegt übrigens bei 235 km/h. Eine beliebte „Rennstrecke“ ist die A22 von Wien bis Korneuburg oder Stockerau.

Um Raser erwischen zu können, verfügen die Beamten nicht nur über Radar- und Lasermessgeräte. Besonders die Zivilstreifenfahrzeuge sind seit Kurzem sehr gut motorisiert, um auch Roadrunner erwischen zu können. „Die Geschwindigkeitsüberwachung ist fixer Bestandteil unserer Tätigkeiten“, so Binder. Eine Intensivierung angesichts des Raserpakets sei aufgrund der Personalsituation nur schwer möglich. Positiv sieht Binder übrigens das Tempolimit auf der A22 bei Stockerau Richtung Wien: Es gibt durch das Tempolimit von 100 km/h gefühlte 200 Sachschadenunfälle weniger pro Jahr.

Raststation wurde während Pandemie zum Treffpunkt

Intensiv waren allerdings die Einsätze, als sich die Roadrunner-Szene während der Pandemie zur Kaiserrast bei Stockerau verlegt hatte. Zu einer Zeit, als alle Lokale geschlossen hatten, war die Bistrobox auf der Raststation heiß begehrt. Bis zu 600 Autos auch aus Wien, Gänserndorf und dem südlichen Niederösterreich waren versammelt, „großteils hochpreisige Fahrzeuge mit jungen Lenkern“, erklärt Binder. Aus Platzgründen hatte sich die Szene dann bis zum Billa Plus in Stockerau verlagert – genau gegenüber der Autobahnpolizei. Binder: „Wir haben dann in Schwerpunktaktionen gemeinsam mit dem Prüfzug Verkehrskontrollen durchgeführt.“ Mittlerweile sei die Szene mit der Öffnung der Gas tronomie wieder verschwunden.

Typische Raserstrecken sind dem stellvertretenden Bezirkspolizeikommandanten Alois Schnaitt abseits des hochrangigen Straßennetzes nicht bekannt. „Das Verkehrsaufkommen im Bezirk ist recht hoch“, nennt er einen Grund, warum extreme Geschwindigkeitsexzesse kaum vorkommen. Deshalb sieht er keinen Grund, sich bei einzelnen Straßenabschnitten nie drigere Tempolimits zu wünschen. „Wir kommen mit dem Erlaubten recht gut durch“, so Schnaitt. Dementsprechend nimmt er auch nicht an, dass im Bezirk oft zu den Höchststrafen gegriffen werden muss. „Es wird wohl nicht viele treffen“, vermutet er – dann allerdings zurecht.

Unfallhäufungspunkt S3 wurde entschärft

Neuralgische Stellen, zu denen die Feuerwehren wegen schwerer Unfälle mit Rasern ausrücken müssen, kann Bezirksfeuerwehrkommandant Wilfried Kargl nicht nennen. Einen Hotspot im Bezirk gab es zwar, die ehemalige B303, jetzt S3. Allerdings war da nicht extrem hohes Tempo alleine das Problem, sondern die Verkehrsführung.

Der ehemalige Kommandant der Feuerwehr Sierndorf, Leopold Brodesser, kann sich nur zu gut erinnern, wie viele schwere Unfälle es auf der S3 zwischen Stockerau und Hollabrunn gegeben hat. Abwechselnd waren in beide Richtungen eine oder zwei Fahrspuren frei, häufig gab es Frontalzusammenstöße, auch mit Toten. „Im stärksten Jahr gab es zwölf Tote auf dieser Strecke“, erinnert sich Brodesser.

Im Jahr 2012 wurden die Fahrspuren durch Betonleitwände getrennt. Dies führt zwar zu Engstellen bei Brücken, bei denen bei Staus die Einsatzfahrzeuge nur schwer durchkommen, „die ganz schweren Unfälle gibt es aber seitdem nicht mehr“, so der ehemalige Feuerwehrkommandant.

„Ich hoffe auf die Vernunft der Autofahrer“, sagt Bezirkshauptfrau Waltraud Müllner- Toifl. Schon die Anhebung der Mindeststrafen sollte eine gewisse abschreckende Wirkung haben: „150 oder 300 Euro – das ist schon viel Geld!“ Die Maximalstrafen wurden in der Vergangenheit übrigens kaum verhängt, da ja dazu neben der Fahrgeschwindigkeit auch die Gefährdung anderer vorhanden sein muss. Sollte es allerdings einen Raser geben, über den das maximale Strafausmaß verhängt wird, weil er auch Wiederholungstäter ist, dann gilt für die Bezirkshauptfrau: „Mit notorischen Sündern habe ich kein Mitleid!“

Sollte es im Bezirk Strecken geben, auf denen auffallend viele Raser unterwegs sind, werde über bauliche Veränderungen recht schnell nachgedacht, so Müllner-Toifl. Bekannt sind allerdings aktuell keine Straßenabschnitte, „schließlich gab es ja auch bisher schon strenge Messungen durch die Polizei“.