Tanzschule: Stamm ist geblieben, aber kaum Anfänger

Wie geht es den Tanzschulen nach zwei Jahren Pandemie? Die Ballsaison ist ausgefallen, die Zahl der Kursteilnehmer ist zum Teil stark zurückgegangen. Die Sorge vor eine Ansteckung und die Unsicherheit darüber, was in Zukunft erlaubt sein wird, machen die Situation nicht einfacher. Nichtsdestotrotz können momentan alle Kurse stattfinden und es darf wieder getanzt werden. Die Inhaber der Tanzschulen Danek und Frank sowie das Tanzstudio Rock’n’Vision berichten im NÖN-Gespräch über die aktuelle Lage.

„Alle Kurse können stattfinden“, erklärt Manuela Danek, die im Bezirk Kurse in Korneuburg, Stockerau und Spillern anbietet. Laut Danek kämen viel weniger Leute in die Tanzeinheiten, auch jetzt noch. Kinder kommen schon in die Kurse, Jugendliche weniger: „Sie sind beschäftigt mit den Schulsachen und fangen kein neues Hobby an.“ Für Erwachsene sei alles ab 20 Uhr plötzlich zu spät, was in Zeiten vor der Pandemie nicht der Fall gewesen sei. Es gebe auch einen regionalen Unterschied: am Standort Hollabrunn seien die Tänzer früher wieder aufs Tanzparkett zurückgekehrt als im Bezirk Korneuburg.

Auch in der Stockerauer Tanzschule Frank können alle Kurse stattfinden. „Es gibt keine 3G-Regel, aber die Empfehlung, daheim zu bleiben, wenn sich jemand krank fühlt“, ergänzt Thomas Frank. Die Anzahl der Kursteilnehmer in den Anfängerkursen sei stark eingebrochen. Laut Erika Frank seien die Stammkunden treu geblieben, wobei es auch hier Ausfälle gebe – zum Beispiel aufgrund einer Infektion, eines erhöhten Risikos dafür oder der allgemeinen Sorge und Unsicherheit bei manchen Teilnehmern.

René Taumberger vom Tanzstudio Rock’n’Vision in Korneuburg, in dem Kinder- und Jugendkurse im Bereich Showdance sowie Tanzfitness für Erwachsene angeboten werden, meint, es seien viele Kinder und Jugendliche retour gekommen, bei den Erwachsenen handle es sich um Einbußen von 50 bis 60 Prozent. „Es kommt nach und nach, aber manche haben sich anderweitig umgeschaut, manche nutzen ein Online-Angebot, manche gehen mehr in die Natur und meiden Innenräume“, so Taumberger. Die Corona-Zeit sei schwer gewesen, zwischendurch wurden so gut wie keine Einnahmen erzielt.

Planung: „Wir warten einmal ab, wie die Situation wird“

Bezüglich Ballsaison seien die zwei Jahre laut Thomas Frank Totalausfälle gewesen, und auch Manuela Danek sagt: „In der klassischen Ballsaison wurde alles abgesagt.“ Die Planung sei schwierig, wenn Verordnungen kurzfristig bekannt gegeben werden.

Der Blick in die Zukunft ist von Unsicherheit, aber auch von Optimismus geprägt: „Es ist schwierig, wir warten einmal ab, wie die Situation wird“, meint Danek. „Wir bieten an und hoffen auf rege Teilnahme“, sagt Thomas Frank. „Wir sind optimistisch, aber wir rechnen auch jederzeit damit, dass geschlossen sein könnte“, so Taumberger. Die Stimmung unter den Tanzwilligen scheint aber gut zu sein: „Die Leute freuen sich aufs Tanzen“, meint Erika Frank.

