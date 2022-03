Teuerung: Angst vor der Armut nimmt deutlich zu

Werbung

Bei der Arbeiterkammer häufen sich bereits die verzweifelten Anfragen, denn „viele haben einfach keine Rücklagen mehr“, sagt Bezirksstellenleiter Alfred Jordan. Wenn dann der Lohn nicht pünktlich kommt oder Nachzahlungen anstehen, werde es eng. Jordan verweist auf den Energiebonus von der AK in der Höhe von 200 Euro als Hilfe.

In vielen Fällen können aber nur Tipps gegeben werden, etwa, Öffis statt dem Auto zu nutzen. „Aber am Land ohne Verkehrsmittel brauchen die Menschen das Auto, um zur Arbeit zu kommen“, weiß auch Jordan. Bei vielen Anrufen merke man aber: „Die Menschen sind verzweifelt.“

Angst vor großen Nachzahlungen

„Die Teuerungen sind für unsere Leute extrem schwierig“, sagt Ursula Oswald vom soogut-Sozialmarkt, der auch in Stockerau einen Standort hat. Angesichts der steigenden Preise für Lebensmittel und Energie seien viele in großer Sorge, das zeigten auch die Gespräche mit den Kunden. „Manche fürchten sich schon vor großen Nachzahlungen“, so Oswald.

Mittlerweile würden die Kunden selbst im Sozialmarkt ihre Einkäufe gezielt machen und nur das Notwendigste kaufen, weil sie sparen müssen. „Für die, die jeden Cent umdrehen müssen, ist selbst die geringste Verteuerung ein Pro blem“, so Oswald. Und die Zahl der Kunden wird weiterhin größer. Zwar gebe es keinen sprunghaften Anstieg mehr wie zu Beginn der Lockdowns, aber die Kundenzahl wächst.

„Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie bei uns einkaufen dürfen“, erklärt Oswald. Sie erinnert an die Einkommensgrenzen von 1.200 Euro für Einzelpersonen, 1.630 Euro für einen Zweipersonenhaushalt, für jedes Kind erhöht sich die Grenze um 300 Euro. Auch Zivil- oder Präsenzdiener, Schüler und Studenten dürfen mit Ausweis einkaufen.

Erstmals Station in Stockerau hat Foodpoint gemacht. „Das Motto des Vereins lautet: Jedes Lebensmittel im Müll ist eines zu viel“, sagt Ivo Bosnjak. Jeden Vormittag werden Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, von Supermärkten geholt und sortiert. Zum Teil landen sie in Food point-Läden in Wien, ein Teil wird in den NÖ-Bezirksstädten angeboten. Anders als im Laden reicht eine Spende.

Lebensmittel retten gegen eine Spende

Grundsätzlich darf sich jeder Lebensmittel holen. Ein Großteil der Kunden sind aber Alleinerziehende oder Pensionisten. Bosnjak: „In Gesprächen hört man meistens, dass die Menschen auf diese Art des Einkaufens angewiesen sind.“

Die Teuerungswelle trifft auch Lebensmittel-Großproduzenten wie Jomo in Leobendorf: Seit Ende letzten Jahres sei man enorm von weitreichenden Kostensteigerungen in allen relevanten Bereichen betroffen, heißt es auf Anfrage. „Die Preisexplo sion bei wichtigen Rohstoffen wie Mehl, Fetten, Ölen und Eiern und der gleichzeitige Anstieg bei Verpackungs-, Energie- und Transportkosten bringen für uns noch nie da gewesene He rausforderungen mit sich.“

Erschwerend für die Produktion sei, dass Rohstoffe oder Materialien nicht oder nur mit verlängerten Vorlaufzeiten verfügbar sind. Trotz sehr guter Auftragslage seien die Entwicklungen, die auf die Wirtschaft zukommen, sehr schwer einschätzbar, heißt es von Jomo.

Weder ein geändertes Käuferverhalten noch mehr Ansturm registriert hingegen Anita Decker vom Henry-Laden in Korneuburg, der Second-Hand-Boutique des Roten Kreuzes. Ein Ansteigen der Kundenzahl in nächster Zeit sei aber nicht auszuschließen. „Seit der Eröffnung vor über vier Jahren ist die Reihung der Kundenwünsche: Damenbegleitung, Dekorationsartikel und Kinderbekleidung“, sagt Decker. Ein geänderter Trend wegen der Teuerung sei vorerst nicht zu erkennen. Allerdings ist der Einkauf nicht an eine Bedürftigkeit gebunden.

