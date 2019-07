Im Ernstfall, wenn es um Menschenleben geht, muss jeder Handgriff sitzen. Deshalb wird bei den Freiwilligen Feuerwehren auch ständig geübt. Ihr Können stellen die Florianis dann bei Wettkämpfen wie den Landesfeuerwehrleistungsbewerben – diesmal in Traisen im Bezirk Lilienfeld – unter Beweis.

Etwa 30 Wehren nahmen an den Landesbewerben teil, manche mit mehreren Trupps. Im Wettkampf besteht jeder Trupp aus zehn Mann – neun sind aktiv, einer ist in Reserve.

„Wir hatten einen ganzen Autobus voll mit begeisterten Fans, die uns angefeuert haben.“Daniel Forstner, FF Senning

„Von den 88 Wehren im Bezirk haben sich zwei besonders intensiv dem Wettbewerb verschrieben und damit auch sehr gute Erfolge erzielen können“, erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant und Landesfeuerwehrrat Wilfried Kargl im Gespräch mit der NÖN: „Niederrußbach ist seit Jahren immer im Spitzenfeld, in Senning gibt es eine aufstrebende Truppe.“

Gleich drei Gruppen entsendet die Feuerwehr Niederrußbach: „Eine ganz neue, junge Truppe, die mittlere Generation und die Alten“, erklärt Kommandant Jürgen Hütt. Die Erfolge dieser Wehr können sich sehen lassen: Bei den letzten sechs Landesfeuerwehrbewerben konnte Niederrußbach viermal unter die Top Ten gelangen, berichtet Verwalter Martin Elsensohn. „Mit diesen Ergebnissen hatten wir auch die Qualifikation für den Bundesbewerb geschafft“, so Elsensohn.

Dieser Bewerb findet nur alle vier Jahre statt und entspricht den Olympischen Spielen der Feuerwehren. Bei rund 200 teilnehmenden Wehren erreichte Niederrußbach im Jahr 2016 den beachtlichen 25. Platz, berichtet Elsensohn stolz.

Nicht nur die „gewöhnlichen“ Feuerwehrmänner und -frauen treten zum Wettkampf an. In einem eigenen Bewerb müssen sich die Landesfeuerwehrräte mit den Bezirkskommandanten messen und zeigen, dass auch sie alle Handgriffe beim Legen einer Löschleitung beherrschen. Kargl ist natürlich dabei, „es gehört sich einfach!“

Mit einem beachtlichen vierten Platz von 360 teilnehmenden Trupps schaffte „Senning 1“ schließlich am vergangenen Wochenende die beste Platzierung, die je ein Trupp aus dem Bezirk erreicht hat, freut sich Kargl mit der jungen Mannschaft. Bei Niederrußbach lief es diesmal nicht ganz nach Wunsch, dafür konnte Harmannsdorf-Rückersdorf 1 mit einem 18. Platz weit vorne landen. „Die Burschen strahlen übers ganze Gesicht“, freut sich der stellvertretende Kommandant Bernhard Kronberger.

Für den Bundesbewerb 2020 haben sich zumindest Senning, Niederrußbach und Harmannsdorf qualifiziert. Die Mannschaft aus Senning schaffte nicht nur die beste Platzierung, sie war auch bei den Fangruppen stark vertreten. „Einen ganzen Autobus begeisterter Anhänger brachten wir zur Unterstützung mit, herzlichen Dank“, so Sprecher Daniel Forstner.

Feuerwehren sind keine „Männervereine“ mehr

Am kommenden Wochenende gibt es übrigens für die Jugend das jährliche Kräftemessen in Mank im Bezirk Melk. Am Lager nimmt auch Kargl teil, „ich schlafe wie alle Teilnehmer im Zelt.“ Bei den Bewerben fehlt entwicklungsbedingt die Konstanz. Wenn ein 16-Jähriger in den aktiven Dienst übernommen wird, folgt ihm ein Zwölfjähriger. „Da fehlt es einfach noch am Körperbau“, so Kargl.

Auch wenn die vielen Bezeichnungen oft nicht gegendert sind, die Feuerwehren sind längst nicht nur ein Männerverein. Die Feuerwehr Tresdorf steht als erste im ganzen Weinviertel sogar unter dem Kommando einer Frau: Taxibesitzerin und Tankstellenbetreiberin Monika Wagner übernahm 2015 die Leitung.

„Ich habe 50 Männer“, scherzt Wagner. Die sind mit ihrer Chefin sichtlich zufrieden, sie wurde bereits zum zweiten Mal zur Kommandantin gewählt. Abgesehen von ihrem fachlichen Können könnte ihre Beliebtheit auch an der Art liegen, wie sie ihren Job ausführt, mutmaßt Wagner, denn sie hat „keinen autoritären Führungsstil, ich lasse freie Entscheidungen zu.“

Bei Leistungsbewerben sind Frauen aber bisher noch nicht groß in Erscheinung getreten. Sie treten oft gemeinsam mit ihren männlichen Kameraden in den Trupps an, eigene Frauentrupps sind Wagner im Bezirk nicht bekannt. „Einmal hat es einen gegeben, aber das ist schon länger her“, erinnert sich die Tresdorfer Kommandantin zurück.

Alle Fotos und Berichte zu den Landesfeuerwehrleistungsbewerben 2019 findet ihr auch im Sonder-Ressort auf NÖN.at!