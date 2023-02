Trend geht zu Hochzeiten in kleinem Kreis

Im Jahr 2022 gab es viel zu tun für die Standesbeamten im Korneuburger Rathaus. 345 Paare wurden vermählt. Zum Vergleich: Im Jahr 2019, also noch vor der Corona-Pandemie, gab es 330 Eheschließungen. „Im ersten Jahr nach der Pandemie gingen sehr viele Anfragen ein“, bestätigt die Korneuburger Standesamtsleiterin Marion Stenzel.

Ein Trend, der sich derzeit auch fortsetzt. Viele Paare hätten ihre Hochzeit während der Lockdowns verschoben und dann 2022 nachgeholt. Wobei die Standesbeamtin eine Änderung bei der Abhaltung der Trauungen bemerkt: „Es wurde mehr im kleineren Familienkreis geheiratet, die großen Hochzeiten sind die Ausnahme.“ Die Gäste würden sich seit der Pandemie ruhiger Verhalten, noch immer Abstand halten und mehr Respekt an den Tag legen, hat Stenzel die Erfahrung gemacht.

Auch die Buchungslage für das laufende Jahr am Standesamt Korneuburg ist gut: Für das erste Halbjahr und den Sommer gibt es viele Vorreservierungen, „vereinzelt gibt es sogar schon Anfragen für 2024 und 2025“, so Stenzel, die überzeugt ist, dass das schöne Rathaus mit den historischen Räumlichkeiten und die „schönen, langen Ansprachen“ Gründe sind, warum es einen Boom auf die Hochzeitsstadt Korneuburg gibt.

Auch in Stockerau wird das Ambiente geschätzt: Rund 120 Eheschließungen verzeichnet das Standesamt im Vorjahr, für 2023 sind bereits 160 Vermählungen vorgemerkt. Der Trauungssaal soll restauriert werden, der Gemeinderat stimmt darüber in diesen Tagen ab. Paare nutzen außerdem gern das Belvedereschlössl für die standesamtliche Hochzeit und den dazugehörigen Park für die Agape. Der offizielle Rahmen der Festlichkeit hat sich kaum verändert: Das Standesamtsteam erzählt, dass sowohl kleine als auch pompöse Vermählungen stattfinden. Die Paare stammen vorwiegend aus der Region, aber auch aus Wien reisen Hochzeitsgesellschaften an.

„Im Durchschnitt kommen 15 bis 20 Gäste“

109 Hochzeiten und elf eingetragene Partnerschaften verzeichnete das Standesamt in Gerasdorf im letzten Jahr. Einen Andrang nach der Pandemie konnte Standesbeamter Herbert Ehemoser nicht feststellen. Was aber auch er bemerkt, ist der Trend zu kleineren Hochzeiten: „Im Durchschnitt waren circa 15 bis 20 Gäste bei den Trauungen anwesend.“ Bis Ende August 2023 sei man ausgebucht. „Viele Brautpaare kommen aus der Region, aber natürlich ist Wien – 21. und 22. Bezirk – wegen der unmittelbaren Nähe zu uns auch sehr stark vertreten“, so der Standesbeamte.

Mit einer ungewöhnlich hohen Zahl an Anfragen aus Wien ist derzeit das Ernstbrunner Standesamt konfrontiert. Zehn bis maximal 20 Trauungen hat man dort in einem Durchschnittsjahr, seit letztem Jahr seien die Anfragen von Nicht-Österreichern aber in die Höhe geschnellt, berichtet Bürgermeister Horst Gangl. Für die Standesbeamtin bedeutet die Prüfung aller Unterlagen – zum Beispiel, dass es sich nicht um eine Scheinehe handelt – aber einen enormen Arbeitsaufwand. „Für unsere Bürger sind die Ressourcen aber natürlich sichergestellt“, betont der Bürgermeister.

Auch am Hausleitner Standesamt trudeln regelmäßig Anfragen aus Wien ein. 26 Ehen wurden dort im vergangenen Jahr geschlossen. Man ist aber versucht, zunächst die Termine der Ortsansässigen zu koordinieren. „Das ergibt dann für Wiener eine Wartezeit von zwei bis drei Monaten“, sagt Gemeinde-Mitarbeiterin Simone Süß.

