Trotz Öffnung: Handel verliert

Der Handel hat zumindest für die Geimpften wieder geöffnet. Die Unternehmer rechnen aber nicht mehr mit dem großen Weihnachtsgeschäft.

Was wäre Weihnachten ohne Spielzeug am Gabentisch? Sonja Wild hat ihr Geschäft Piccolina Spielwaren in Korneuburg gleich am Montag geöffnet, obwohl das eigentlich ein Schließtag wäre. Und die Kunden sind natürlich auch gekommen. Dabei hatte sie ohnedies eine Liste an Online-Bestellungen, die es abzuarbeiten galt. Trotzdem rechnet sie nicht damit, dass sie die Ver luste durch den Lockdown noch ausgleichen kann.

„Ich hoffe, dass ich auf 50 Prozent des Umsatzes eines normalen Dezembers komme“, so Wild. Am 19. Dezember wird das Geschäft trotzdem geschlossen bleiben. Sie habe bemerkt, „dass schon der 8. Dezember von den Kunden nicht angenommen wird“. An einem Sonntag sei mit noch weniger Geschäft zu rechnen.

Sonntagsöffnung nehmen nicht alle an

„Ich freue mich sehr, dass wir öffnen können“, sagt Sabine Pausch, die das Geschäft Lady2 in Korneuburg betreibt. Nun will sie jede Minute nutzen, die sie öffnen darf. „Wir haben verlängerte Geschäftszeiten und die Mittagspause fällt weg“, erklärt sie. So soll verhindert werden, dass zeitgleich zu viele Kundinnen im Geschäft sind. Öffnen wird Pausch auch am 19. Dezember – mit einer kleinen Weihnachtsfeier für ihre Kundinnen. Das ausgefallene Weihnachtsgeschäft wird trotzdem nicht aufzuholen sein, schätzt sie. Ihr Warenangebot sei auch nicht typisch für Weihnachtsgeschenke.

„Mit Click & Collect haben wir den vierten Lockdown überlebt“, freut sich Linda Burghardt, die in Stockerau Lindas Fashion Store betreibt. Nun ist sie froh, öffnen zu dürfen, denn „die Menschen gieren danach“. Dementsprechend erwartet sie auch, einen Teil des ausgefallenen Weihnachtsgeschäfts aufholen zu können. Besonders beliebte Geschenkartikel sind Gutscheine und die Weihnachts- und Überraschungspakete. Dabei muss der Kunde nur Wunschfarben und Konfektionsgröße der zu Beschenkenden nennen, zusammengestellt werden die Waren von Burghardt. Am 19. Dezember wird sie eher nicht öffnen. „Wer es bis dahin nicht geschafft hat, dem nützt auch der offene Sonntag nichts“, so die Boutiquebesitzerin.

Die Hoffnung, „dass wir uns so rüberretten“, hat Rene Göls vom Uhren- und Schmückkästchen im Rathaus Korneuburg. Dazu müsste er aber fast 80 Prozent eines „normalen“ Weihnachtsumsatzes erreichen können. Aus diesem Grund sperrt er auch am 19. Dezember auf.

Versuchen, alle Kunden zufriedenzustellen

Im G3 Shopping Resort in Gerasdorf will man keine Prognosen abgeben, wie hoch die Kundenfrequenz sein wird. Schätzungen seien heuer sehr schwierig, sagt Marketing Managerin Nadine Pfeffer. Allerdings: „Wir sind auf alles vorbereitet.“ Dazu zählen auch stichprobenartige 2G-Kontrollen. Fix scheint zu sein, dass am 19. Dezember geöffnet wird.

Doppelte Schichten und einen geöffneten Montag kündigt Monika Schmied an, denn in ihrem Frisiersalon Haarschmied in Korneuburg wurden schon im September die Dezember-Termine fixiert. „Wir versuchen, alle Kunden zufriedenzustellen“, sagt Schmied.

Bei den zeitintensiven Behandlungen lässt sich der Verlust aber nicht mehr aufholen, „es geht um Schadensbegrenzung“. Trotzdem will ihr Team dafür sorgen, dass die Kunden ihre Wunschfrisur bekommen. Deshalb ist der Frisiersalon auch am Heiligen Abend noch geöffnet.