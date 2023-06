„Tut gut!“: 17 Institutionen fühlen sich der Gesundheit verpflichtet

Vollbild

FB

Gold in der Kategorie "Vitalküche" für die Kindergruppe Kunterbunt in Stockerau: Landesrat Ludwig Schleritzko, Eva Ehn, „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl und Johannes Ehn. Gold für die "Vitalküche" im Landesklinikum Korneuburg: Landesrat Ludwig Schleritzko, Barbara Schindler-Pfabigan, „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl und Karl Wolf. Gold für die "Vitalküche" im Landesklinikum Stockerau: Landesrat Ludwig Schleritzko, Barbara Schindler-Pfabigan, „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl und Wolfgang Zeman. Silber in der Kategorie "Vitalküche" für die Sport-Mittelschule Korneuburg: Landesrat Ludwig Schleritzko, Carola Smith, „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl und Direktor Reinhard Rössler. Silber für das BG Stockerau in der Kategorie "Vitalküche": Landesrat Ludwig Schleritzko, Maria Ramgraber, Melanie Lienbacher und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl. Silber für die "Vitalküche" der Volksschule Hausleiten: Landesrat Ludwig Schleritzko, Christina Zijlstra, Christiana Stark und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl. Silber in der Kategorie "Vitalküche" für die Kreativmittelschule Korneuburg: Landesrat Ludwig Schleritzko, Carina Saidar, Carolina Artl, „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl und Direktor Franz Grafenauer. Silber für die "Gesunde Gemeinde" Harmannsdorf: Landesrat Ludwig Schleritzko, Tonka Medl, Sandrina Lehner und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl. Silber für Leobendorf als "Gesunde Gemeinde": Landesrat Ludwig Schleritzko, Claudia Lackner, Sylvia Gausterer und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl. Silber für die "Gesunde Gemeinde" Sierndorf: Landesrat Ludwig Schleritzko, Christina Trappmaier-Hauer, Elisabeth Ferchländer, Anni Sedlmeier, „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl und Bürgermeister Ernst Kreuzinger. Bronze für die Mittelschule Langenzerdorf als "Gesunde Schule": Landesrat Ludwig Schleritzko, Constanze Rieder, Direktorin Petra Gollhofer und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl. Bronze für die Sport-Mittelschule Korneuburg 2 als "Gesunde Schule": Landesrat Ludwig Schleritzko, Helene Bittners, „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl und Direktor Reinhard Rössler. Bronze für die Mittelschule Ernstbrunn als "Gesunde Schule": Landesrat Ludwig Schleritzko, Caroline Höfinger-Strobl, „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl und Direktor Thomas Laab. Bronze für die Kreativmittelschule Korneuburg als "Gesunde Schule": Landesrat Ludwig Schleritzko, Carina Saidar, Carolina Artl, „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl und Direktor Franz Grafenauer. Bronze für die "Gesunde Gemeinde" Niederhollabrunn: Landesrat Ludwig Schleritzko, Manuela Reindl, Gabriele Washüttl und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl. Bronze für die "Gesunde Gemeinde" Rußbach: Landesrat Ludwig Schleritzko, Irene Grabler-Fritz, Angelika Silberbauer und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl. Alle Ausgezeichneten des Bezirks Korneuburg

1 /18