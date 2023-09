„Tut gut!“-Schrittewege: 45 Kilometer in elf Jahren aufgebaut

„Bewegung hält nicht nur fit, es ist auch eine gute Möglichkeit seine Umgebung zu erkunden“, sind Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich und Landtagsabgeordneter Christian Gepp überzeugt. Im Bezirk Korneuburg sind insgesamt 14 „Tut gut!“-Schrittewege mit einer Länge zwischen 800 Metern und acht Kilometern für die tägliche Bewegung vorhanden.

Mittlerweile elf Jahre gibt es die bekannten Schrittewege der „Tut gut!“-Gesundheitsvorsorge in Niederösterreich. Regelmäßige Alltagsbewegung, eine nachhaltige Stärkung des Immunsystems, das naturnahe Tanken von Energie und Frischluft sowie das Aufrechterhalten von Selbstständigkeit und Mobilität im Alter sind nur einige der vielen Vorteile. Ungefähr 10.000 Schritte – also rund sechs bis sieben Kilometer – täglich sollten es pro Bürger sein. Das empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO).