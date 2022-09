Über Geld und Quereinsteiger bei der Wahl

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Die NÖN befragte bekannte Persönlichkeiten des Bezirks zur bevorstehenden Wahl des Bundespräsidenten: Ewald Priessnitz, Christian Spatzek und Günther Frank waren dazu bereit.

Ewald Priessnitz: „Kandidaten sollten politische Vorgeschichte haben.“ Foto: NÖN-Archiv

Dass ÖVP und SPÖ keinen Kandidaten stellen, stört den früheren Stadtarzt von Korneuburg Ewald Priessnitz nicht. Sie hätten ja ihre Unterstützung für eine zweite Amtszeit des amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen bekundet.

Er kritisiert aber die große Zahl an Kandidaten: „Ich kann mich nicht erinnern, dass je so viele angetreten sind.“ Er findet, dass die erforderliche Zahl an Unterstützungserklärungen (6.000) zu niedrig angesetzt ist. Zudem fordert er von den Kandidaten: „Wenn sich jemand für dieses Amt interessiert, sollte er eine politische Vorgeschichte haben.“

Er erinnert sich, wie er als Quereinsteiger Gemeinderat wurde: „Ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich gewusst habe, wie alles läuft.“ Priessnitz präferiert Van der Bellen.

Christian Spatzek: „Wa rum Geld ausgeben, wenn es dann eh Van der Bellen wird?“ Foto: Reichert

Pragmatisch sieht Christian Spatzek, Intendant der Stockerauer Festspiele, die Tatsache, dass SPÖ und ÖVP keinen eigenen Kandidaten in die Wahl schicken: „Warum sollten sie viel Geld ausgeben, wenn es dann eh Van der Bellen wird?“ Spatzek rechnet damit, dass er eine zweite Amtszeit antreten wird.

Die sieben Kandidaten und das Fehlen der Großparteien bei der Wahl will Entertainer und Maler Günther Frank nicht kommentieren: „Ich habe mich noch nie politisch geäußert, und so bleibt es auch.“ Sein eher philosophischer Kommentar zur Wahl: „Ich bemühe mich, vergesslich zu werden, um tolerant sein zu können.“

