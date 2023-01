Überall Zugewinne: NEOS wachsen weiter

Die NEOS dürfen sich über einen Stimmenzuwachs in allen Gemeinden des Bezirks Korneuburg freuen – den größten in Hagenbrunn (+ 4,7 %), wo sie den vierten Platz vor den Grünen ausbauen konnten. Das geringste Plus zeigt sich in Bisamberg und Sierndorf (beide + 0,9 %).

Die Partei überholt in Enzersfeld, Gerasdorf, Niederhollabrunn, Rußbach und Stetteldorf sogar die Grünen und steht an vierter Stelle. „Wir freuen uns über dieses Ergebnis, weil es ein gutes Zeichen ist, dass NEOS im Land und auch im Bezirk Korneuburg weiterwachsen“, jubelt NEOS-Spitzenkandidatin Kathrin Kaindl.

Einen Wermutstropfen auf Landesebene gibt es für sie: „Natürlich hätten wir uns das vierte Mandat gewünscht. Wir werden aber auch mit drei Mandaten das machen, was wir am besten können: Den Regierenden auf die Finger schauen und dafür sorgen, dass wieder die Menschen im Mittelpunkt stehen, nicht die Mächtigen.“

