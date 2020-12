„Die Feiertage werden eine Herausforderung, aber wir schaffen das“, ist Franz Unfried von den Spar-Filialen in Korneuburg, Stockerau und Leobendorf zuversichtlich. Seit dem Sommer bereiten er und sein Team sich auf Weihnachten vor, und tatsächlich ist der Worst Case eingetreten: Die Gastronomie bleibt geschlossen, die Feierlichkeiten konzentrieren sich auf das eigene Zuhause.

„Wir haben im Frühjahr viel gelernt“, sagt Unfried. Schon seit Monaten werden die Vorräte der Märkte aufgebaut, die natürlich auch gelagert werden wollen. Deshalb wurde in Korneuburg eine Lagerhalle angemietet, Milchprodukte werden in Schiffscontainern untergebracht. Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Backwaren – all das muss in den Feiertagen in Hülle und Fülle vorhanden sein, das weiß man aus den Erfahrungen der Vorjahre.

Dabei machen sich das große Angebot regionaler Produkte und der persönliche Kontakt mit den Lieferanten bezahlt: „Wir sind so viel flexibler und dort gut regional aufgestellt, wo der Großhandel Probleme hat“, erklärt Unfried. Zudem wurde in die Märkte investiert, beispielsweise in Wurstschneidemaschinen und Flaschenautomaten.

30 Angestellte mehr als noch im Vorjahr ziehen an einem Strang, damit es den Kunden während der Feiertage an nichts fehlt. „Sie verdienen das größte Lob für ihren unermüdlichen Einsatz das ganze Jahr über. Die besten Maßnahmen bringen nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden“, ist Unfried seinem Team dankbar.

Für Feinkostplatten gibt es ausgeschilderte Abholstationen. Auch die Arbeitsabläufe wurden für die Sicherheit aller verändert. Securitys an den Eingängen sorgen dafür, dass nicht zu viele Kunden die Märkte betreten und der Mindestabstand eingehalten wird.