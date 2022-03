Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge gesucht

Letztes Wochenende fuhren die gebürtige Ukrainerin Tetyana Koller und ihr Lebensgefährte Martin Türinger an die polnisch-ukrainische Grenze, um Verwandte abzuholen und in Sicherheit zu bringen. Gegenüber der NÖN schilderte das Paar aus Langenzersdorf die Situation vor Ort. Von der Hilfsbereitschaft in Langenzersdorf und Leobendorf, wo die acht Verwandten eine vorübergehende Bleibe gefunden haben, zeigen sich die beiden überwältigt.

Jetzt hofft Türinger auf Hilfe der NÖN-Leser: Für Freitagabend oder Samstagfrüh wird die Ankunft von 16 weiteren Verwandten erwartet, fünf Erwachsene und elf Kinder, die vor dem Krieg geflohen sind. "Wir suchen ganz dringend Unterkünfte in Korneuburg und Umgebung", bittet Türinger um Hilfe. "Sie brauchen ein Dach über dem Kopf", hofft der Langenzersdorfer auf Unterstützung. Unter den Neuankömmlingen ist auch Kollers Mutter, die es beim ersten Mal nicht an die Grenze geschafft hatte.

Die Kinder sagen mit einer Zeichnung "Danke" für die enorme Hilfsbereitschaft. Foto: privat

Über den bisherigen Zusammenhalt zeigt er sich "fassungslos". "Unglaublich, was die Leute auf die Beine gestellt haben", ist Türinger gerührt. Denn die Familienmitglieder, die es bereits nach Österreich geschafft haben, kamen nur mit dem an, was sie bei ihrer Flucht vor dem Krieg am Leibe getragen hatten. Als Danke für die Spenden, haben die Kinder der Familie ein Bild mit der österreichischen und der ukrainischen Fahne und dem Wort "Danke" gemalt.

Wer bei der Quartiersuche helfen kann oder vielleicht selbst Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, wendet sich an Martin Türinger, Tel. 0664/88458073.

