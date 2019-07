Eine schöne Sportanlage, ein prominenter Trainer mit Ex-Teamkicker Paul Scharner und viele im Bezirk bekannte Kicker – so wollte der FK Hagenbrunn 2017 durchstarten, zog sich aber nach nicht einmal einer Saison wieder vom Spielbetrieb zurück. Heute ist der Verein nur mehr im Nachwuchsbereich tätig und leckt noch immer die Wunden, die durch das Kurzzeit-Intermezzo im Kampfmannschaftsbereich entstanden sind. Dieses Beispiel steht sinnbildlich für die Probleme der Fußballvereine in Nieder österreich.

Das Vereinssterben geht um – ein Trend, von dem das ganze Bundesland befallen ist und der für Sorgenfalten bei Klub- und Verbandsfunktionären sorgt. Die Gesamtzahl der Vereine schrumpfte in den vergangenen Jahren NÖ-weit kräftig (siehe Grafik unten).

Dabei ist der Bezirk eine positive Ausnahme, bis auf den Fall Hagenbrunn gab es maximal die Grenzgänger zwischen 2. und 3. Klasse wie den USV Klement.

Wirklich Auflösungen, Rückzüge vom Spielbetrieb oder auch Fusionen gibt es nicht. Betroffen ist man dennoch. Ein Beispiel gefällig? Als sich der USV Eggendorf/Thale (Anm.: Bezirk Hollabrunn) mitten in der Saison vom Spielbetrieb der 2. Klasse Donau zurückzog, war es nur Stetteldorfs Reinhard Kainz zu verdanken, dass die Rückrunde nicht im Chaos versank, da er im Schweiße seines Angesichts einen komplett neuen Rückrundenplan ausarbeitete.

Einfache Antworten auf die Frage nach dem Warum des Vereinssterbens gibt es nicht, komplexe Antworten schon eher. Gewisse Trends zeichnen sich aber ab:

Finanzielle Probleme

Solange auch in einer 2. Klasse 500 Euro Fixum samt Punkteprämien gezahlt werden, weil der sportliche Ehrgeiz wichtiger ist als die nachhaltige Vereinsentwicklung, darf man sich nicht wundern, wenn das Budget schnell überzogen ist. Bricht dieses System dann zusammen, fehlen auch die einheimischen Spieler, welche ob dieser Entwicklung schon längst das Weite gesucht haben.

„Die Preistreiberei zwischen den Vereinen um Spieler wird immer extremer. Die Vereine müssen einfach viel mehr zusammen als gegeneinander arbeiten“, meint etwa Karl Kroupa, der Obergänserndorfer Trainer des SV Göllersdorf.

Bevölkerungsentwicklung

Eine logische Rechnung: Weniger Einwohner in den Gemeinden bedeuten meistens auch weniger Kicker. Dazu ist das Sportangebot im letzten Jahrzehnt größer geworden, besonders in urbanen Regionen.

„Für kleinere Vereine wird es dadurch immer schwieriger, komplette Kampf-, Reserve und auch Jugendmannschaften zu stellen“, weiß Sierndorfs Cheftrainer Lukas Fürhauser.

Funktionärsmangel

Stellvertretend meint Ernstbrunns Bernd Zinser: „Man braucht einfach im Hintergrund sehr viele Leute, die das Ganze ehrenamtlich betreiben. Unser Alltag wird immer stressiger und viele wollen sich so etwas sozusagen nebenbei nicht mehr antun.“ Und bricht dann genau die eine Person weg, die am meisten Arbeit schultert, droht in weiterer Folge meistens ein ganzer Verein wegzubrechen.