Verkleiden im Fasching ist nicht mehr „in“

Eine lange Tradition hat das Verkleiden am Faschingsdienstag in den Betrieben. Wie ein Rundruf der NÖN zeigt, ist der Brauch aber nicht mehr so üblich wie früher.

Im Gemeindeamt Leobendorf ist das Verkleiden fast schon Pflicht, beim Spar gleich ums Eck ist es den Angestellten hingegen freigestellt. In Kor neuburg beim Spar in der Leobendorfer Straße hingegen werden die Angestellten keine Masken tragen. Im Rathaus Korneuburg ist es den Mitarbeitern freigestellt, ob sie sich verkleiden. Es komme natürlich auch auf die Abteilung an, in der man arbeitet, sagt Pressesprecherin Barbara Busch.

„Früher waren auch die Kunden verkleidet, wir haben ihnen Kostproben gegeben, das gibt es leider nicht mehr“, sagt Manfred Pfennigbauer von der gleichnamigen Fleischerei in Hausleiten. In seinem Betrieb wird man nicht verkleidet sein.

„Wir haben vor, uns zu verkleiden“, sagt hingegen Gloria Resch von der Raiffeisenbank in Stockerau. Ob sich dann alle daran halten, werde sich am Faschingsdienstag herausstellen.

„Wir werden uns im Modehaus verkleiden und freuen uns auch über viele verkleidete Kunden am Faschingsdienstag“, versichert Besitzer Wirtschaftsstadtrat Andreas Minnich in Korneuburg.

Gleich nebenan bei der Sparkasse Korneuburg überlegt man noch, ob und wie man sich verkleiden will. So wie früher, als ein Motto vorgegeben wurde, ist es aktuell nicht. Eines steht aber fest: Für die Kunden gibt es Faschingskrapfen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.