Wahl-Ergebnisse in Städten: Parteien blicken auf die Sprengel

Dass SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Martin Peterl kurz nach geschlagener Wahl im NÖN-Interview behauptet hatte, die SPÖ hätte die ÖVP im Sprengel 1 in Kor neuburg überholt, sorgte für Aufregung. Denn in diesem Sprengel, der den Bereich vom Bahnhofplatz über den Hauptplatz bis zum Kirchenplatz umfasst, dominiert traditionell die ÖVP. Das war auch diesmal nicht anders: Die ÖVP liegt dort auf Platz eins, dahinter rangiert die FPÖ, dann erst folgt die SPÖ.

Peterl hatte Sprengel 1 mit 11 verwechselt. Dort, im Bereich Brückenstraße, überholte die SPÖ tatsächlich die ÖVP. In allen anderen Sprengeln konnte sich die ÖVP trotz Verlusten die Mehrheit sichern. In drei Sprengeln liegt die FPÖ auf Platz zwei. Die größten Verluste musste die Korneuburger ÖVP mit einem Minus von 75 Stimmen im Sprengel 9 hinnehmen, nur sieben Stimmen verlor man hingegen im Sprengel 7. Man werde die Sprengelergebnisse nach den Semesterferien genau analysieren, kündigt ÖVP- Bürgermeister Christian Gepp an.

Was für ihn aber auf den ersten Blick augenscheinlich ist: Vor allem in jenen Sprengeln mit Gemeindebauten, in denen die ÖVP bei den letzten Gemeinderatswahlen gewonnen hatte, hat man überdurchschnittlich verloren. „Wo die Menschen zur Miete wohnen, spiegelt sich das Thema Teuerung im Ergebnis wider“, erläutert Gepp. Auch die Themen Corona und Lockdown hätten in diesen Bereichen eher Niederschlag gefunden.

SPÖ: „Hausbesuche haben sich ausgezahlt“

Für SPÖ-Fraktionsobmann Martin Peterl hat sich eindeutig gezeigt: Man konnte in jenen Stadtteilen zulegen, wo man im Zuge des Wahlkampfs durch Hausbesuche präsent war. Überrascht zeigt er sich von dem Plus (20 Stimmen) im Sprengel 1. „Dort haben wir uns in der Vergangenheit bei allen Wahlen schwer getan“, erinnert er. Im Sprengel 2 (Teile der Stockerauer Straße und Chimanigasse) konnte die FPÖ sich mehr als verdoppeln. „Dort haben wir unsere Arbeit nicht gut gemacht“, gibt sich Peterl selbstkritisch.

Dietmar Pfeiler, Bezirksspitzenkandidat der Grünen, hat zuerst die Sprengel-Ergebnisse in Stockerau analysiert: „Es zeigt sich, dass wir in jenen Sprengeln, bei denen wir schon bei der Gemeinderatswahl 2019 gut abgeschnitten haben, auch diesmal einen überdurchschnittlichen Zuspruch von 15 bis 17 Prozent hatten.“ Nur in einem Sprengel (Krankenhaus/ Pflegeheim/Arche) in Stockerau erhielten sie mit 155 Wahlberechtigten und 45 abgegebenen Wahlzetteln keine einzige Stimme. In einem Sprengel befindet man sich auf Platz drei, in Kor neuburg in einem Sprengel (12) sogar auf Platz fünf.

