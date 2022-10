Wahl: Für Grüne ist es ein „Sieg der Vernunft“

„Ich denke, dass Van der Bellen seine Sache bisher gut gemacht hat und doch für alle Österreicher da war.“ Erleichtert reagierte die Grüne-Bezirkssprecherin Elisabeth Kerschbaum auf den Wahlsieg von Alexander van der Bellen, der in keine Stichwahl muss.

Im Bezirk Korneuburg setzte sich der amtierende Bundespräsident mit 58,4 Prozent eindeutig vor Walter Rosenkranz mit 14,6 Prozent durch. Platz drei geht im Bezirksranking mit 9,6 Prozent knapp an Dominik Wlazny vor Tassilo Wallentin mit 9,5 Prozent. Auf den Plätzen folgen Gerald Grosz (4,7 %), Michael Brunner (1,7 %) und Heinrich Staudinger (1,6 %). In diese Ergebnisse sind die Wahlkarten, die im Laufe des Montags ausgezählt wurden, bereits miteingerechnet. Im Bezirk Korneuburg wurden 8.688 Wahlkarten beantragt, davon 8.376 im Inland und 312 im Ausland.

In vielen Gemeinden entsprechen die vorläufigen Ergebnisse – die Wahlkarten sind in den kommunalen Ergebnissen nicht berücksichtigt – dem Bundestrend. Aber es gibt auch Ausreißer: So erreichte Van der Bellen in Hausleiten nur 49,8 Prozent, in Niederhollabrunn waren es sogar nur 48,9 Prozent. Seine besten Ergebnisse: In Leobendorf schaffte er 60,5 Prozent, in Langenzersdorf erreichte er 63,5 Prozent und die höchste Zustimmung gab es in Bisamberg mit 67,3 Prozent. Diese hohen Werte gingen zumeist auf Kosten von Rosenkranz, der in Bisamberg gar nur 9,3 Prozent der abgegebenen Stimmen bekam.

„Die Vernunft hat gesiegt und nun kann wieder Ruhe einkehren“, fasst Kerschbaum das Ergebnis zusammen. Schließlich habe Van der Bellen eine abgesicherte Mehrheit der Stimmen erreicht.

„Ich freue mich über das beachtliche Ergebnis unseres Kandidaten Walter Rosenkranz“, sagt FPÖ-Bezirksobmann Hubert Keyl. Auch wenn es leider nicht gereicht habe, um den „Systemkandidaten“ Van der Bellen in die Stichwahl zu drängen, „so ist doch noch nie ein Präsident in der Wiederwahl derart heftig für seine parteiische Amtsführung abgestraft worden“, findet Keyl im NÖN-Gespräch.

Foto: zVg

„Ich möchte dem in seinem Amt bestätigten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen gratulieren und gleichzeitig allen Kandidaten für den fair und respektvoll geführten Wahlkampf danken“, so ÖVP-Bezirksobmann Andreas Minnich. Die ruhige und besonnene Amtsführung in äußerst schwierigen und turbulenten Zeiten habe von den Wählern „eine deutliche Bestätigung im ersten Wahlgang erfahren“, glaubt Minnich.

Ähnlich sieht das SPÖ-Bezirksvorsitzender Martin Peterl: „Gerade in unsicheren, krisenhaften Zeiten mit einer die Menschen massiv belastenden Teuerungswelle und Energiekrise braucht es in unserem Land Stabilität und Sicherheit und keine demokratiepolitisch bedenklichen Experimente.“

Lob für Van der Bellen von SPÖ und NEOS

Van der Bellen habe mehrfach bewiesen, dass er Österreich in Zeiten von politischen Erdbeben und multiplen Krisen mit sicherer, ruhiger Hand lenkt. „Nicht immer ist das schnelle, scharfe Wort das richtige Mittel, sondern Besonnenheit und ruhige, überlegte Worte. Ich gratuliere dem wiedergewählten Bundespräsidenten recht herzlich“, so Peterl.

Auch Neos-Sprecher Elmar Pittracher ist froh über den Sieg von Van der Bellen „und dass wir uns einen zweiten Wahlgang erspart haben“. Der Bundespräsident habe es „bis jetzt gut gemacht, ich hoffe, dass es so bleibt“, sagt Pittracher.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.