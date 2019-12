Nicht alles bleibt 2020 beim Alten, im Bezirk wird es einige Neuerungen geben. Die NÖN hat sich umgehört, welche Änderungen geplant sind.

Der Regionalentwicklungsverein „10 vor Wien“ plant für heuer eine engere Zusammenarbeit der Gemeinden. „Gemeinsame Mitarbeiterschulungen werden da dazugehören“, erklärt Vereinssprecher und Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp. Bei der Fossilienwelt in Stetten, die ja zum Verein gehört, wird intensiv an neuen Veranstaltungen gefeilt. Bei der KEM, der Klima- und Energiemodellregion von „10 vor Wien“, gab es den Zuschlag für ein großes Projekt in den Gemeinden. Details will Gepp noch nicht verraten.

Nach 15 Jahren findet der Musiksommer in Korneuburg erstmals ohne Intendant Fritz Stein statt, der sich zurückgezogen hat. „Er wird uns natürlich abgehen, aber auch das kommende Programm trägt noch irgendwie seine Handschrift“, erklärt Kulturstadtrat Andreas Minnich. Für die Nachfolge läuft derzeit noch die Ausschreibung, eine Entscheidung wird es aber wohl erst nach der Gemeinderatswahl geben, schätzt Minnich. Dem zurückgetretenen Stein streut er Rosen: „Er hat den Musiksommer doch sehr geprägt.“

Die traditionellen Veranstaltungen in der Bezirkshauptstadt werden beibehalten, verspricht Barbara Busch vom Korneuburger Stadtmarketing. Den Faschingsumzug wird es ebenso wieder geben wie das Ostershopping und die langen Einkaufsnächte. Auch der „Bunte Sommer“ und die Werftbühne sind wieder fix. Doch auch neue Veranstaltungen wird es geben, die Details werden aber erst in einigen Wochen fixiert. Soviel kann Busch aber schon verraten: Es wird einen „Tag der Generationen“ geben, an dem verschiedene Vereine beteiligt sein werden.

Einen „Floh im Ohr“ bekommt das Publikum der Stockerauer Festspiele zu sehen. Es ist bereits die zweite Produktion für Intendant Christian Spatzek. Die Latte hat er sich selbst hoch gelegt, denn die Inszenierung von Nestroys „Einen Jux will er sich machen“, die 2019 aufgeführt wurde, war ein Kassenschlager mit einer Sondervorstellung. „Floh im Ohr“ ist eine Verwechslungskomödie von Georges Feydeaus. Aufgeführt wurde sie erstmals 1907 in Paris.

Andreas Tischler Festspiel-Intendant ChristianSpatzek lädt in Stockerau zu „Floh im Ohr“.

Erstmals wird es heuer in der Stadt Stockerau einen offiziellen Ball geben, den „Stockerauer Stadtball“ Anfang Mai. „Es gibt in unserer Stadt schon so wenige Bälle, deshalb will die Gemeinde das Verbindende und Gemeinsame so einer Veranstaltung wieder aufleben lassen“, erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl. Veranstalter des Frühlingsballs im Z2000 ist die Stadtgemeinde mit Unterstützung der Tanzschule Frank. Die Bar soll jedes Jahr ein anderer Verein betreiben, heuer ist der Fußballverein dran. Selbstverständlich wird es Livemusik geben. „Unser Ziel ist es, ohne Pausen durchgehend Tanzmusik zu haben“, erklärt Völkl.

In Ernstbrunn beginnt voraussichtlich im April die zweite Bauphase der Um- und Neugestaltung des Hauptplatzes. „Wir haben alle Einbauten erledigt, Gas, Wasser, Strom und Breitband wurden neu verlegt“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl. Rund 1,3 Millionen Euro haben diese Arbeiten gekostet. In der zweiten Phase wird die Oberfläche von der Mühlgasse bis zur Tankstelle komplett neu gestaltet, „die Straße erhält ein neues Gesicht“, so Gangl. Dabei werden die Gehsteige gepflastert, eigene Baumscheiben werden angelegt und Parkbuchten geschaffen.

Auch Stromtankstellen werden gleich installiert. Gearbeitet wird bis in den Spätherbst. Insgesamt wird das Projekt, das in sechs Abschnitte gegliedert ist, im Jahr 2025 komplett fertig werden.

Nur kurz ist die geplante Weihnachtsruhe für die Florianis in Leitzersdorf, denn schon ab Mitte Jänner werden die aktiven Mitglieder und die große Gruppe der Feuerwehrjugend wieder an „ihrem“ neuen Feuerwehrhaus arbeiten. Noch vor Weihnachten wurde das Dach gedeckt und die Fenster eingebaut, kann sich Kommandant Manfred Kreitmayer stolz verkünden.

Über 500 Stunden haben sie alle schon freiwillig gearbeitet. Nun beginnt der zeitaufwendige Innenausbau, im Sommer soll das Feuerwehrhaus dann endlich fertig sein. Nach den Querelen bis zum Gemeinderatsbeschluss über den Neubau nennt Kreitmayer das Projekt „eine nachhaltige und gute Investition für die Gemeinde Leitzersdorf“.

Bereits rund 15 Jahre ist es mittlerweile her, dass eine Umfahrung für Harmannsdorf und Tresdorf im Zuge der B6 gefordert wurde und der damalige ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll auch die Umsetzung versprach. Nach mehreren Terminen für den Baustart, die alle nicht hielten, soll es im Jahr 2020 wieder einmal soweit sein: Bereits im Winter sollen die Brückenelemente für den Nordteil der Umfahrung im Bereich eines Rückhaltebeckens gegossen werden. Im Frühjahr wird zur Sicherheit nach Kriegsrelikten gesucht. Als Baubeginn ist der Herbst 2020 in Aussicht gestellt.

Mittlerweile ist ein Großteil der Grundeinlösen durchgeführt. Wer das Angebot noch nicht angenommen hat, dem droht die Enteignung, die gab es auch schon für die Besitzer von zwei Häusern. Noch sind nicht alle Rechtsmittel ausgereizt. Ob mit dem 24 Millionen Euro teuren Projekt termingerecht begonnen werden kann, wird man erst im Herbst wissen.