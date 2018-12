Gerade im Weihnachtsgeschäft sieht Andreas Minnich vom gleichnamigen Modehaus in Korneuburg große Vorteil für den stationären Handel: „Wer schnell ein Geschenk sucht, ist im Geschäft besser aufgehoben. Zur Beratung kommt die Möglichkeit, dass auch gleich hübsch eingepackt wird.“ Gerade im Weihnachtsgeschäft sitze der stationäre Handel im Vergleich zum Online-Handel „am längeren Ast. Wir haben keine Logistikprobleme, sondern die Waren vorrätig!“

Und das Bummeln von Geschäft zu Geschäft, dazwischen Punschstände – „diese Atmosphäre kann das Internet nicht bieten“, so Minnich. Auch wenn das Weihnachtsgeschäft gut im Laufen sei, sieht er im Online-Handel aber doch ein großes Problem: „Für die Angestellten wird es schwierig, auf lange Sicht wackeln viele Arbeitsplätze!“

Keinen Geschäftsrückgang durch Online-Shops kann Lucia Kirchner wahrnehmen. In ihrer Buchhandlung Kirchner-Krämer in Stockerau sei zu erkennen, dass die Kunden zunehmend die Beratung, „das Gesicht zu den Informationen“ schätzen. Aufgrund der Buchpreisbindung in Österreich hätten Onlinekunden auch keinerlei finanzielle Vorteile. Allerdings ist auch die Buchhandlung im Internet vertreten. „Man kann online Bücher bestellen und sie dann im Geschäft abholen“, erklärt Kirchner. Damit trete man aber nicht in Konkurrenz zum Versandhandel, sondern biete ein Service für Kunden, weil sie nur einmal ins Geschäft kommen müssen.

Drehscheibe für Kunden und Produzenten

„Ich glaube ans unterschiedliche Kaufverhalten“, erklärt Sabine Pausch von Lady2 in Kor-neuburg. Sie sieht Online-Shops nicht als größer werdende Konkurrenz zum stationären Handel in ihrer Branche. „Farben werden auf Bildschirmen unterschiedlich dargestellt und Stoffe greifen sich ganz unterschiedlich an. Und schließlich wollen viele Kundinnen das Gewand sofort probieren“, nennt Pausch Gründe dafür, dass sie als Modegeschäft neben dem Internethandel bestehen kann. „Ein Online-Shop ist für ein Ein-Personen-Unternehmen nicht möglich“, so Pausch. Sie setzt auf Aktionen wie die in Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk Kor-neuburg ins Leben gerufene „Korneuburger Wundertüte“. Diese enthält Accessoires wie Schlüsselanhänger, Schals, Modeschmuck etc.; Kundinnen, die die Tüte kaufen wollen, erstehen dann durchaus auch Modeartikel, weiß Pausch.

Ausschließlich online vertreten ist Peter Patak aus Gerasdorf, Gründer von Regionalis, mit seinem digitalen Marktstand für regionale Produzenten. Kleine Hersteller, die nicht die Möglichkeit haben, bei Adventmärkten zu verkaufen, finden so per Internet ihre Kunden. „Seit November läuft es recht gut, die letzten Tage waren eindeutig die stärksten“, berichtet Patak. Seine Plattform ist die Drehscheibe, „um Kunden und Produzenten zusammenzubringen“.

Auffallend ist für Patak, dass es wenige Stammkunden sind, die Weihnachtsdekoration, Naturkosmetik und Holzarbeiten ordern – „Dinge, die es auch auf Weihnachtsmärkten angeboten werden“. Zum Großteil finden sich Neukunden, die via Internet auf den digitalen Weihnachtsmarkt aufmerksam geworden sind, so Patak.