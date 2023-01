Welcher Job passt zu mir?: Beratung für jeden

Das Berufsinformationszentrum im AMS Korneuburg hat Anfang Jänner seinen Betrieb aufgenommen. Lukas Lam, Mitarbeiter beim AMS, freut sich schon auf Beratungen: „Wir nehmen uns etwa eine Stunde Zeit für ein Einzelgespräch“, erklärt er. Ein Schwerpunkt bei der Beratung liegt auf Schulklassen des Polytechnikums sowie der Mittelschule.

Berufe und Berufsbilder, Ausbildungen, Studien, Jobchancen sowie Trends am Arbeitsmarkt sind Themen der Beratungsgespräche. So wird den Jugendlichen etwa gezeigt, wie man einen modernen Lebenslauf gestaltet. „Meist ist unser Klientel jugendlich, allerdings stehen wir für jeden bereit, der sich für eine Beratung interessiert“, erklärt Daniela Bachkönig, die schon seit 20 Jahren beim AMS in Korneuburg beschäftigt ist.

Im Laufe des letzten Jahres hat sich viel beim AMS in der Laaerstraße getan: Das Gebäude wurde generalsaniert, das Berufsinformationszentrum wurde integriert und die Leitung hat gewechselt. Jutta Mattersberger übernahm am 1. Jänner 2022 von ihrem Vorgänger Manfred Nowak. Dieser ging allerdings erst am 1. Juli 2022 in Pension, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen.

„Ich habe ein super Team, den Mitarbeitern liegen die Kunden wirklich am Herzen“, freut sich Mattersberger. Überhaupt wolle das AMS weg vom Amtscharakter hin zum Charakter eines kundenorientierten Unternehmens. Auf diesem Weg seien ihnen schon viele wichtige Schritte geglückt.

Die Beschäftigungslage im Bezirk hat sich im Jahr 2022 sehr positiv entwickelt. 2.166 Personen waren im Schnitt als arbeitslos gemeldet, damit sank der Jahresdurchschnitt seit 2021 um 476 Personen, also um 18 Prozent. Es freut Mattersberger, dass die Anzahl der Langzeitarbeitslosen im Bezirk Korneuburg um 47 Prozent auf 412 Personen gesunken ist.

Viele offene Stellen – derzeit sind 769 sofort verfügbar – tragen dazu bei, dass die Vermittlung derzeit leichter fällt. Großteils finden sich diese im Handel, mit November 2022 gab es dort 429 offene Stellen. Die Fluktuation im Handel sei auf die Arbeitsbedingungen und -zeiten zurückzuführen: „Lange Öffnungszeiten fordern Angestellte mit Kindern heraus“, weiß die AMS-Chefin.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.