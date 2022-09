Wenn die Rate durch die Energiekrise unleistbar ist …

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Angesichts der gestiegenen Energiepreise sind jene glücklich, die zumindest zum Teil den Strom selber erzeugen. Allen anderen bleibt: sparen und vor der nächsten Abrechnung zittern.

50.000 kWh Verbrauch. Vor rund acht Jahren hat Gerhard Malafa, der „Spargelbauer“ in Goldgeben, eine große Photovoltaikanlage auf einem Hallendach installiert. Bei rund 50.000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr war die Anlage für ihn ein logischer Schritt.

Gebaut wurde ohne jegliche Förderung. Malafa muss den gesamten produzierten Strom direkt ins EVN-Netz einspeisen. Dafür hat er auf 13 Jahre einen garantierten Abnahmetarif bekommen, er muss den Strom, den er verbraucht, aber von der EVN kaufen. Die Bilanz: „Nach acht Jahren hatte sich die Anlage amortisiert!“

Einst ein gutes Geschäft. Bis zu den Erhöhungen war das ein gutes Geschäft, 23 Cent zahlte die EVN pro kWh. Mittlerweile hat Malafa aber Stromkosten von rund 1.200 Euro pro Monat und kann aus dem Vertrag noch nicht aussteigen. Dabei wird vereinzelt bis zu 40 Cent pro kWh für Ökostrom gezahlt.

Privat hat Malafa zwei kleine Photovoltaikanlagen, er überlegt allerdings, sich eine größere anzuschaffen, „um den Strom zu produzieren, den ich brauche“. Dabei ist aber das Speichern noch ein teures Problem. „Man muss sehen, wie die Entwicklung läuft“, sagt er. Dazu zähle auch das Fördersystem für private Anlagen, „bei dem man am Telefon sitzen muss, um eine der limitierten Förderungen zu ergattern“.

Nachzahlung nicht finanzierbar 6.000 Euro Nachzahlung will die EVN vom Spillerner Gemeinderat Franz Hatzl ( die NÖN berichtete ). Im Service-Center in Stockerau wurde ihm erklärt, dass sein Tarif umgestellt worden sei. Die Angestellte könne den neuen Vertrag aber nicht ausdrucken oder zeigen, er bekäme ihn per Post. Darauf wartet er noch immer, somit kennt er Bedingungen und Preise des neuen Tarifs nicht. Allerdings wurde ihm eine Ratenvereinbarung vorgelegt.

Raten sind zu hoch. Mittlerweile hat er sich die Vereinbarung durchgerechnet und ist zur Ansicht gekommen, dass er sich diese Raten nicht leisten kann. „Ich kann dieser Ratenvereinbarung deshalb leider nicht zustimmen und muss eine andere Lösung für Ihre Rechnung suchen“, wollte er im Stockerauer Büro der EVN deponieren und eine Lösung finden. „Es war jedoch wieder eine große Menschenmenge vor dem Büro auf der Straße. Aus Termingründen konnte ich mich nicht wieder eine Stunde anstellen.“

Caritas kann nicht helfen. Mit der Caritas, an die sich Hatzl gewandt hat, wurde immerhin eine Mahnsperre erwirkt, er bekommt weiterhin Strom und Gas geliefert. Aktuell hat Hatzl auch beim Land um eine Unterstützung eingereicht.

LEDs und Sparen. LEDs statt Glühbirnen hieß es im Haushalt von Herbert Binder in Ernstbrunn. So technikaffin der Pensionist ist, viel mehr kann er nicht tun, um Energie zu sparen. Das Haus aus den 1970er-Jahren entspricht dem Standard der damaligen Zeit, außen ist Thermoputz aufgebracht. „Natürlich könnte ich eine Wärmepumpe aufstellen. Aber ich habe keine Fußbodenheizung“, sagt Binder.

Eher verächtlich reagiert er auf Energiespartipps der Politiker: „Das habe ich schon als Kind gewusst, dass man einen Deckel nimmt, wenn man was erwärmt!“ Er räumt allerdings ein, dass junge Leute, die in einer Überflussgesellschaft aufgewachsen sind, diese Tricks vielleicht nicht kennengelernt haben.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.