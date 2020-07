Der Corona-Lockdown führte für viele zu Jobverlust oder Kurzarbeit. Für das AMS bedeutete dies ein Hochschnellen der Betreuungsfälle. Zusammenarbeit und Vermittlung sind aber sogar ohne persönlichen Kontakt erfolgreich.

Ende Juni waren 3.238 Personen beim AMS Korneuburg arbeitslos gemeldet, 49 Prozent davon Frauen, erklärt der AMS- Korneuburg-Chef Manfred Nowak. Damit gab es gegenüber dem Vormonat einen deutlichen Rückgang, die Arbeitslosigkeit liegt aber um 46,2 Prozent über dem Juni 2019.

Ein Unternehmen, das gut mit dem AMS zusammengearbeitet hat und dies in der Krisenzeit noch intensiver tut, ist die Buurtzorg Cura Communitas GmbH aus Korneuburg. Knapp vor dem Lockdown stieß Romana Nagy auf Vermittlung des AMS zu dem kleinen Pflegedienstleister, dann kam der Corona-Stopp. „Wir haben unseren Klienten angeboten, mit der Betreuung zu pausieren“, schildert Natascha Illing die Situation. Rund ein Viertel der Klienten ging verloren, das Unternehmen musste Kurzarbeit anmelden.

In dieser Zeit arbeitete Cura Communitas mit dem Service für Unternehmen des AMS zusammen. „Durch die Kurzarbeit sind viele Unternehmen neu hinzugekommen, die das AMS betreut“, erklärt Abteilungsleiterin Michaela Frank. Es sei auch eine ganz große Kluft zu sehen „zwischen Unternehmen, die es wirtschaftlich schaffen und anderen, die leider völlig am Ende sind“, so Frank. Dabei setzt das AMS alles daran, viele Arbeitsplätze mithilfe der Kurzarbeitsbeihilfe zu sichern. Seit Beginn des Lockdown wurden 1.394 Anträge für Kurzarbeitsbeihilfe allein aus dem Bezirk Korneuburg bearbeitet.

Im Fall von Cura Communitas dauerte die Kurzarbeit nicht lange. „Weil die Wundambulanzen in Spitälern geschlossen wurden, konnten wir im Mai wieder normal arbeiten“, so Illing. Auch bei der Jobvermittlung funktioniere die Zusammenarbeit mit dem AMS in Korneuburg sehr gut, erzählt Cura-Mitarbeiterin Pia Haider. Denn nicht nur Romana Nagy kam über Vermittlung des AMS zu dem Unternehmen, auch zwei neu ausgeschriebene Teilzeitjobs konnten rasch besetzt werden. Haider: „Ein Anruf beim AMS und es hat funktioniert.“

„Die Vermittlungsaktivitäten der AMS-Berater nehmen Fahrt auf“, bestätigt Nowak. Konnten im April nur etwa 700 Vermittlungsvorschläge an Jobsuchende übermittelt werden, waren es im Mai mit 1.656 mehr als doppelt so viele und im Juni bereits über 1.800. Mit 818 Arbeitsaufnahmen im Mai und Juni wurden um 65 Prozent mehr als im Vorjahr erzielt.