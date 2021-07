Die geplante flächendeckende Einführung des Parkpickerls in Wien sorgt bei Pendlern und Umlandgemeinden für Kopfzerbrechen. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko lud nun Vertreter aus Klosterneuburg, Mödling, Purkersdorf und Schwechat zum Gespräch.

„In einem Folgetermin im September mit allen Städten und Gemeinden im Umland von Wien soll eine einheitliche Vorgehensweise gefunden werden, was etwa die Einführung einer abgestimmten Parkraumbewirtschaftung betrifft“, verkündet Schleritzko.

Die Bezirks-SPÖ fordert indes individuelle Verkehrskonzepte für das Wiener Umland. „Wir werden jede Umlandgemeinde für sich betrachten müssen“, sagt SPÖ-Bezirksvorsitzender Martin Peterl nach einem Gespräch mit der Schwechater Bürgermeisterin. Schwechat hätte aufgrund des nahen Flughafens ganz andere Probleme als Korneuburg. „Obendrein hat Schwechat keine befriedigende Park&Ride-Lösung anzubieten“, führt Peterl vor Augen.

„Hier sind wir in Korneuburg und Stockerau in einer besseren Situation. Doch stoßen auch unsere Park&Ride-Anlagen durch das massive Auspendeln an ihre Kapazitätsgrenzen“, so der SPÖ-Chef. Einen ersten Schritt in die richtige Richtung sieht Peterl im 1-2-3-Ticket. „Das Klimaticket bringt aber nur was, wenn man es auch nutzen kann“, so Peterl. „Wenn öffentlicher Verkehr nur ein Fremdwort ist, wird man das drohende Chaos nicht abwenden können.“

Schrankenanlage als erster Schritt

Es brauche mehr Zubringer zur Bahn aus den Gemeinden und ein „zukunftsfähiges Parkraumkonzept an den Verkehrsknotenpunkten, um Kapazitäten zeitgerecht den Bedürfnissen der Menschen anpassen zu können“.

„Unterschiede gibt es jetzt schon“, verweist Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) auf das Mobilitätsprojekt in der Stadt Korneuburg, wo mit E-Scootern und E-Bikes Anreize geschaffen wurden, den Weg zur Bahn ohne Auto zurückzulegen. Unabhängig von einer etwaigen Parkpickerlausweitung gebe es jetzt schon einen gesteigerten Bedarf an Park&Ride-Parkplätzen, sagt Gepp. Eine Aufstockung der Parkmöglichkeit in Richtung Werft sei deshalb bereits Thema.

Erster Schritt werde aber die Installation eines Schrankensystems beim Bahnhof-Parkdeck sein. „Es gibt schon zwei Pilotprojekte von den ÖBB, die funktionieren“, weiß Gepp. Seines Wissens würde nun bald Korneuburg an die Reihe kommen. Dann werde man schauen, wie groß der Bedarf an zusätzlichen Parkplätzen tatsächlich sei.