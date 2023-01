Winterurlaub 2023: Der Süden lockt

Werbung

Zumindest in den Reisebüros merkt man nicht viel von der „Skination Österreich“, denn den Skiurlaub buchen sich die Leute traditionell zumeist selber. Auch die Frage nach den Tagesskifahrten, wie sie einst jedes Reisebüro und jeder Busunternehmer im Programm hatten, erübrigt sich, sie werden kaum noch angeboten.

Ziel: Indischer Ozean

Das Ziel der Kunden lautet: „in die Ferne“. Die beliebten Destinationen liegen zumeist im Indischen Ozean, wie Bali. Bei den Buchungen wird die Zeit vor Corona bereits locker übertroffen. Dieser Trend hat schon 2022 begonnen: „Das letzte Jahr war von den Buchungen her sensationell“, sagt Eva Palatin vom Reisebüro Moser in Stockerau.

Kinder und Familien fallen um Reisen wegen der Kosten auch um.“

Albert Moser, Reisebüro-Chef

Städtereisen beliebt

Gleichbleibend auf hohem Niveau liegen die Städtereisen als typische Kurzurlaube auch im Winter. Besonders gefragt sind Barcelona, London und Hamburg in Verbindung mit dem Musical „Der König der Löwen“. Viele Angebote gibt es auch für den Karneval in Venedig, „da wird traditionell aber erst relativ knapp gebucht“, weiß Palatin.

Reisen in den Norden

Gute Anbieter gibt es auch für Reisen in den Norden mit Schneeschuhwanderungen oder Motorschlittenfahrten. Das Interesse ist allerdings nicht sehr groß. Neben den Stornoversicherungen bieten viele Anbieter den Flex-Tarif, der Stornos bis 14 Tage vor der Abfahrt beinhaltet. „Das gibt den Kunden große Sicherheit“, so Palatin.

Fernreisen bei 3.000 Euro

In Gerasdorf bestätigt Reisebüro-Chef Albert Moser die gute Buchungslage. Allerdings gelte das angesichts der Kosten nicht für alle Bevölkerungsschichten, „Kinder und Familien fallen um Reisen wegen der Kosten auch um“, sagt er. So müssen bei Fernreisen 2.000 bis 3.000 Euro pro Person kalkuliert werden, um die Qualität zu bieten, die die Kunden erwarten. Bei geringeren Kosten müssen dann zumeist Abstriche gemacht werden.

Bei den beliebtesten Destinationen liegen Ägypten und die Seychellen weit vorne. „Heiß ist derzeit auch die Karibik“, weiß Moser. Und einen Boom ortet er auch bei Kreuzfahrten, die immer mehr Urlauber anziehen.

Moser hat aber auch viele Nachfragen nach Urlaub im Norden. Lappland ist eine beliebte Destination geworden. Nachgefragt werden Schneeschuhwandern und Touren mit dem Motorschlitten, aber auch Fahrten mit einem Postschiff.

Bustourismus ruht

Selbst der Spezialist für Busreisen, Karl Gansberger vom gleichnamigen Reisebüro in Niederrußbach, bietet keine Tagesfahrten in eines der Skigebiete an. Wenn aber Gruppen an ihn herantreten, befördert er sie selbstverständlich.

Sonst sind die Reisebusse aber für die Urlauber im Winter wohl nicht besonders interessant, Transfers für Schulskikurse, ins Theater oder zum Eislaufen stehen am Plan. Allerdings nehmen die Anfragen langsam wieder zu, sagt Gansberger. Mit den ersten wärmeren Tagen steigt die Nachfrage umgehend. Dann werden gerne Reisen in den Süden ans Meer gebucht.

