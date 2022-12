Zu wenig Ärzte: Eine Kassenstelle ist derzeit vakant

Werbung

Der Ärztemangel nach der Babyboomer-Generation ist in manchen Landesteilen massiv zu spüren. Im Bezirk sieht es recht gut aus, laut Ärztekammer ist nur eine einzige Kassenstelle vakant.

Ein Kassenvertrag frei. Sehr versteckt im Vertragsärztepool der Ärztekammer NÖ den Hinweis, dass die Praxis von Johannes Küssel in Stockerau zu besetzen ist. Seit mehr als einem Jahr ist der Vertrag ausgeschrieben. Bürgermeisterin Andrea Völkl hofft, dass sich bald ein Jungmediziner findet, „der sich in die Reihen der bestehenden und ausgezeichneten Praktiker einfügt“.

Hagenbrunn noch unklar. Problematisch kann die Versorgung in Hagenbrunn werden. „Nach fast 33 Jahren Tätigkeit als Kassenarzt ist es für mich und meine Frau an der Zeit, in Pension zu gehen und die Ordination mit 31.12. 2022 zu schließen“, informiert Mediziner Alfred Sedmik seine Patienten per Aushang. „Noch hat Dr. Sedmik den Mietvertrag mit der Gemeinde nicht gekündigt, die vertragliche Kündigungsfrist beträgt drei Monate“, teilte Bürgermeister Michael Oberschil jedoch der NÖN mit.

Die Gemeinde führt zwar derzeit Gespräche mit einem potenziellen Nachfolger für die Praxisräume, da es sich um eine Kassenarztpraxis handelt, die endgültige Entscheidung liegt jedoch bei der Ärztekammer. Dort ist die Stelle aktuell nicht ausgeschrieben. Da die Verträge immer nur quartalsweise vergeben werden, könnte es in Hagenbrunn und der näheren Umgebung bis April keine basismedizinische Versorgung geben.

Bezirk steht gut da. Hier beruhigt Martina Hasenhündl, Bezirksärztevertreterin aus Stetten und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte. Man habe bereits Bewerber, Mitte des Monats könnte der Vertrag schon vergeben werden. Somit ist im Bezirk lediglich die Planstelle in Stockerau vakant. „Damit steht der Bezirk gut da, solange aber nicht alle Stellen im niedergelassenen Bereich besetzt werden können, muss man von einem Ärztemangel sprechen“, warnt sie.

Landarzt ist Herausforderung. „Es ist am Land anders zu arbeiten“, sagt Matthias Zaloudek. Er betreibt noch gemeinsam mit Vater Helmut eine Praxis in Großmugl. Ab 1. Jänner führt er dann die Ordination allein, sein Vater tritt den wohlverdienten Ruhestand an. Die Herausforderungen an einen Landarzt sind anders als in einer großen Stadt, so Zaloudek. Dazu kommen die Bereitschaftsdienste, die allerdings von immer weniger Medizinern übernommen werden, weil die Belastung kaum in Relation zum Verdienst steht. Die Folge: „Zu mir sind schon Patienten aus Retz gekommen“, erzählt Zaloudek aus der Praxis.

Ordinationen werden mehr. Interessant ist übrigens die Entwicklung der Kassenordinationen und der Wahlärzte im Bezirk in den vergangenen fünf Jahren. Gab es 2017 „nur“ 64 Kassenordinationen, waren es heuer 67. Demgegenüber stehen 160 Wahlärzte im Jahr 2017 zu 169 in diesem Jahr.

